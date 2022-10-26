Новые школы построят в Старом Осколе до конца года

На строительство выделили из областного бюджета свыше 400 млн рублей. Учреждения будут начального звена. В образовательные комплекс входят и детские сады. Они располагаются рядом.
Архитектура обоих объектов схожа – «ломаные» геометрические формы в оформлении фасадов, яркие отделочные панели, широкие окна и просторные помещения. Всё это делает учебные учреждения светлыми и уютными для посетителей.
Немного затормозили темпы стройки некоторые сложности на объекте в ИЖС
«Северный». Здесь обнаружили слабый грунт, когда рыли котлован. Проблему решили быстро: вбили почти 400 свай под здание школы и дополнительно укрепили основу под зданием бетоном.
Когда вырыли котлован, стало понятно, что несущая способность грунта отличалась от проектных. Его укрепили, сформировав монолитную верхнюю часть фундамента.
подрядчик