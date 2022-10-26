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Новые школы построят в Старом Осколе до конца года

Вчера, 11:14
Фото: Татьяна Панарина/Бел.Ру
Школы возводят в кварталах ИЖС «Северный» и «Пушкарские дачи». Объекты планируют сдать до конца 2022 года.

На строительство выделили из областного бюджета свыше 400 млн рублей. Учреждения будут начального звена. В образовательные комплекс входят и детские сады. Они располагаются рядом.

Архитектура обоих объектов схожа – «ломаные» геометрические формы в оформлении фасадов, яркие отделочные панели, широкие окна и просторные помещения. Всё это делает учебные учреждения светлыми и уютными для посетителей.

Немного затормозили темпы стройки некоторые сложности на объекте в ИЖС
«Северный». Здесь обнаружили слабый грунт, когда рыли котлован. Проблему решили быстро: вбили почти 400 свай под здание школы и дополнительно укрепили основу под зданием бетоном.

Когда вырыли котлован, стало понятно, что несущая способность грунта отличалась от проектных. Его укрепили, сформировав монолитную верхнюю часть фундамента.

подрядчик

Фото: Татьяна Панарина/Бел.Ру
#Образование#Новости Старого Оскола#Эксклюзив#Белгородская область#Старый Оскол#Школа#Новая школа#Строительство#Татьяна Панарина
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