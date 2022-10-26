Новые школы построят в Старом Осколе до конца года

Немного затормозили темпы стройки некоторые сложности на объекте в ИЖС

«Северный». Здесь обнаружили слабый грунт, когда рыли котлован. Проблему решили быстро: вбили почти 400 свай под здание школы и дополнительно укрепили основу под зданием бетоном.