Народная программа ЕР: расходы на меры соцподдержки в следующем году вырастут

Несмотря на то что сократится поступление налоговых доходов в региональный бюджет, что связано с уменьшением налога на прибыль организаций, все социальные обязательства перед жителями Белгородской области будут выполнены, частично доходы «подрастут» за счёт целевых поступлений из федерального бюджета. Оставить кого-либо один на один с трудностями мы не имеем никакого права. Забота о людях, в первую очередь о тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации, – обязанность государства. Такая позиция – приоритет партии, который изложен в принятой народной программе», – отметил заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков.