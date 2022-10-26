Народная программа ЕР: расходы на меры соцподдержки в следующем году вырастут

Posted 26 октября 2022, 06:46
Published 26 октября 2022, 06:46
Modified 26 октября 2022, 06:47
Updated 26 октября 2022, 06:47
Как передает rostovgazeta.ru, на мероприятии обсуждалось отражение положений народной программы в проекте федерального бюджета на 2023-2025 годы.
По словам Медведева, все подготовленные решения должны внести вклад в выполнение соцобязательств народной программы. Речь идет о выплатах по маткапиталу, при рождении детей, по инвалидности, пенсий и зарплат бюджетникам.
Как заявил председатель партии, задача «Единой России» гарантировать социальные стандарты для всех новых граждан РФ. Имеются в виду инфраструктурные проекты, восстановление инфраструктуры, господдержка предпринимателей.
Секретарь генсовета партии Андрей Турчак высказал предложение о целесообразности объединения финансирования реализации мероприятий в новых регионах в одну госпрограмму.
Он рассказал, что на рассмотрение рабочей группы поступило 92 предложения о дополнении программы. До начала декабря будут представлены предложения по уточнению народной программы.
По информации министра финансов Антона Силуанова, социальные обязательства получили требуемое финансирование в проекте бюджета на 2023-2025 годы.
Как сообщает сайт ER.RU, на реализацию народной программы в будущем году выделят 2,3 триллиона рублей, а в 2024 и 2025 годах – по 3 триллиона.
Координатор направления «Финансовое обеспечение исполнения программы», председатель комитета Госдумы Андрей Макаров уточнил, что в бюджете также запланированы средства на обеспечение обороноспособности, безопасности и социальные гарантии военным.
По его мнению, отдельное внимание нужно уделить достижению технологического суверенитета.
«Подготовка регионального бюджета на плановый период – одна из важнейших составляющих развития любого региона, поэтому к процессу планирования подходим крайне ответственно. В рамках заседания профильного комитета Думы по бюджету, финансам и земельным отношениям депутаты рассмотрели предложенный проект бюджета на 2023-2024 годы. Также обязательно данный вопрос рассмотрим на очередном заседании областной думы 27 октября.
Несмотря на то что сократится поступление налоговых доходов в региональный бюджет, что связано с уменьшением налога на прибыль организаций, все социальные обязательства перед жителями Белгородской области будут выполнены, частично доходы «подрастут» за счёт целевых поступлений из федерального бюджета. Оставить кого-либо один на один с трудностями мы не имеем никакого права. Забота о людях, в первую очередь о тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации, – обязанность государства. Такая позиция – приоритет партии, который изложен в принятой народной программе», – отметил заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков.