Накануне Дня автомобилиста на СГОКе выбрали лучшего водителя

«В конкурсах профмастерства мы стараемся задействовать как можно больше сотрудников разных профессий. Это не только позволяет совершенствовать их знания и навыки, но и поддерживать перспективные молодые кадры. Радует, что в числе победителей не только опытные работники, но и молодежь. Между собой соревнуются представители разных поколений: общаются, обмениваются опытом. Участие в корпоративном чемпионате — это прекрасная возможность для работников показать свое мастерство, заявить о себе, продвинуться по профессиональной лестнице», — комментирует директор по персоналу Стойленского ГОКа Роман Великанский.