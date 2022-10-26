Накануне Дня автомобилиста на СГОКе выбрали лучшего водителя

За звание «Лучших по профессии» боролись 25 сотрудников автотранспортного цеха.
Первая, теоретическая часть состязания состояла из электронного тестирования: конкурсанты отвечали на 40 вопросов, касающихся технической эксплуатации основного оборудования, правил охраны труда и промышленной безопасности. 10 человек, набравшие максимальное количество баллов, получили допуск к выполнению практического задания.
Практические соревнования проходили на грузопассажирском автомобиле повышенной проходимости. Участникам конкурса необходимо было выполнить ряд элементов вождения и маневрирования: змейка задним ходом, заезд в бокс задним ходом, параллельная парковка, наезд на препятствие правыми колесами автомобиля. Выполнить эти упражнения необходимо было за две минуты.
Особое внимание уделялось соблюдению водителями правилам дорожного движения. Члены жюри внимательно следили за правильностью подач всех видов сигналов.
В итоге лучшим водителем признан Евгений Шестаков. Второе место занял Сергей Беляков, третье — Сергей Терехов. Лучшим молодым водителем легкового автомобиля признан Владимир Напольских.
Победителей отметили дипломами, подарками и премиями, а также корпоративными знаками отличия «Лучший по профессии».
«В конкурсах профмастерства мы стараемся задействовать как можно больше сотрудников разных профессий. Это не только позволяет совершенствовать их знания и навыки, но и поддерживать перспективные молодые кадры. Радует, что в числе победителей не только опытные работники, но и молодежь. Между собой соревнуются представители разных поколений: общаются, обмениваются опытом. Участие в корпоративном чемпионате — это прекрасная возможность для работников показать свое мастерство, заявить о себе, продвинуться по профессиональной лестнице», — комментирует директор по персоналу Стойленского ГОКа Роман Великанский.