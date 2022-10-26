На фасадах домов в Белгороде разрешили устанавливать крышные рекламные конструкции

В ходе сессии горсовета депутаты рассмотрели проект изменений правил благоустройства территорий Белгорода. Проект разработали, чтобы привести нормативный акт в соответствие с действующим законодательством. Одно из решений касалось срока действия этого документа – его решили установить на шесть лет.