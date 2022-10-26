На фасадах домов в Белгороде разрешили устанавливать крышные рекламные конструкции

В ходе сессии горсовета депутаты рассмотрели проект изменений правил благоустройства территорий Белгорода. Проект разработали, чтобы привести нормативный акт в соответствие с действующим законодательством. Одно из решений касалось срока действия этого документа – его решили установить на шесть лет.
Кроме того, депутаты решили расширить перечень цветовых решений для рекламных конструкций, а также признали утратившим силу проект, касающийся рекламы, которую размещают на ограждениях строительных площадок. Этот тип рекламы не включён в перечень допустимых на территории Белгородской области.
Помимо этого, депутаты приняли решение внести в список крышные рекламные конструкции в виде отдельных букв и логотипов. Размещать такие конструкции разрешили на фасадах жилых домов, а также зданиях и сооружениях города.
Напомним, проект решения также был рассмотрен на публичных слушаниях в сентябре.