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На бульваре Юности в Белгороде переделали дорожную разметку

Вчера, 12:15
Фото: Bel.ru
Белгородцы жаловались в редакцию «Бел.Ру» ещё летом. Спустя несколько месяцев разметку переделали.

Разметку на бульваре Юности переделывают после публикаций «Бел.Ру». Жители улицы жаловались на неё ещё в июне. Спустя несколько месяцев разметку переделали.

Разметкой ранее ограничили въезд во дворы домов №19а, 21 и других поблизости. Автомобилистам приходилось нарушать ПДД, чтобы припарковаться во дворе.

Мэрия тогда ответила, что проработает «мероприятия по возможности осуществления левых поворотов». Спустя несколько месяцев это вышло. Разметка теперь не сплошная, а прерывистая.

Напомним, в начале октября белгородцев просили временно не парковаться на улице Победы, 49 из-за нанесения разметки. 

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#Наталья Корявых#Город#Новости Белгорода#Белгород#Разметка на дорогах#Поворот налево#Жалобы горожан#Бульвар юности
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