На бульваре Юности в Белгороде переделали дорожную разметку

Разметку на бульваре Юности переделывают после публикаций «Бел.Ру». Жители улицы жаловались на неё ещё в июне. Спустя несколько месяцев разметку переделали.
Разметкой ранее ограничили въезд во дворы домов №19а, 21 и других поблизости. Автомобилистам приходилось нарушать ПДД, чтобы припарковаться во дворе.
Мэрия тогда ответила, что проработает «мероприятия по возможности осуществления левых поворотов». Спустя несколько месяцев это вышло. Разметка теперь не сплошная, а прерывистая.
Напомним, в начале октября белгородцев просили временно не парковаться на улице Победы, 49 из-за нанесения разметки.