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Мусорные белгородские разборки: ЦЭБ требует с «Флагмана» 298 млн рублей обогащения

Вчера, 09:37
Фото: 1MI

ЦЭБ требует с белгородского «Флагмана» 298 млн рублей неосновательного обогащения

Причиной иска послужило неосновательное обогащение. Судебное заседание назначили на 12 декабря, следует из определения арбитражного суда Белгородской области.

ЦЭБ требует с ООО «Флагман» более 298 млн рублей. Причиной судебного иска стало неосновательное обогащение. Заседание по делу пройдёт 12 декабря. Подробностей о претензиях оператора к мусороперерабатывающему предприятию в документах суда пока нет.

ООО «Флагман» зарегистрировано в Губкинском городском округе в 2013 году. Чистый убыток предприятия по итогам прошлого года составил 53,6 млн рублей. Компания занимается обработкой вторичного неметаллического сырья.

Тем временем «дочка» Совкомбанка требует взыскать с белгородского ЦЭБа 33,7 млн рублей. «РТС-Капитал» запросило выплатить сумму долга, судебные издержки и госпошлину.

В августе руководителю ЦЭБа внесли представление за несоблюдение сроков вывоза мусора. Нарушение зафиксировали в Ровеньках. 

 

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#Евгений Грицков#Экономика#Эксклюзив#Есть повод#ЦЭБ#ООО «Флагман»#Мусороперерабатывающий завод#Неосновательное обогащение
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