Мусорные белгородские разборки: ЦЭБ требует с «Флагмана» 298 млн рублей обогащения

ЦЭБ требует с ООО «Флагман» более 298 млн рублей. Причиной судебного иска стало неосновательное обогащение. Заседание по делу пройдёт 12 декабря. Подробностей о претензиях оператора к мусороперерабатывающему предприятию в документах суда пока нет.