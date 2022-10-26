Мусорные белгородские разборки: ЦЭБ требует с «Флагмана» 298 млн рублей обогащения

ЦЭБ требует с ООО «Флагман» более 298 млн рублей. Причиной судебного иска стало неосновательное обогащение. Заседание по делу пройдёт 12 декабря. Подробностей о претензиях оператора к мусороперерабатывающему предприятию в документах суда пока нет.
ООО «Флагман» зарегистрировано в Губкинском городском округе в 2013 году. Чистый убыток предприятия по итогам прошлого года составил 53,6 млн рублей. Компания занимается обработкой вторичного неметаллического сырья.
Тем временем «дочка» Совкомбанка требует взыскать с белгородского ЦЭБа 33,7 млн рублей. «РТС-Капитал» запросило выплатить сумму долга, судебные издержки и госпошлину.
В августе руководителю ЦЭБа внесли представление за несоблюдение сроков вывоза мусора. Нарушение зафиксировали в Ровеньках.