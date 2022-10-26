Молодые жители Сахалина назвали 20 важнейших событий России за 20 лет

Молодые жители острова отвечали на вопросы, помогающие установить самые важные события в жизни региона и страны.
Как сообщает vostokmedia.com, подобное исследование проводится во всех российских регионах. Там на ряд ключевых вопросов в рамках проекта отвечают совершеннолетние участники специально отобранных фокус-групп в возрасте до 35 лет.
Если много лет назад Сахалин был известен прежде всего благодаря произведениям классиков русской литературы, то за последние годы там произошло множество перемен к лучшему, которые сделали регион по-настоящему современным.
В 2000-е годы на Курильских островах начали активно строить дороги. На трассы до острова Итуруп, до порта Китовый и села Рейдово, на Буревестник и ряд других было уложено асфальтовое покрытие. Появилась нормальная дорога к термальным источникам на вулкане Баранского. Это стало возможно благодаря тому, в частности, что на острове началось производство собственного асфальта.
На Итурупе, кроме того, было завершено строительство нового аэропорта, глубоководного причала и двух современных дизельных электростанций. Состоялось открытие дома культуры и спорта, где можно поплавать в бассейне и посмотреть фильм в кинотеатре. Еще Итуруп обзавелся новым детским садом и центральной районной больницей.
В 2013 году в Южно-Сахалинске открылся литературно-художественный музей книги Чехова «Остров Сахалин», общая площадь объекта составляет 1 884 кв. м.
Бизнес активно осваивает появившиеся здесь территории опережающего социально-экономического развития, где для предпринимателей предусмотрены льготные условия и упрощенные административные процедуры. За счет идущих в регион инвестиций лучше становится и жизнь местного населения.
В 2009 году на Сахалине состоялось открытие первого отечественного завода, производящего сжиженный газ. Его строительство было предусмотрено проектом «Сахалин-2». Масштабная стройка велась силами 10 тысяч рабочих и специалистов из более чем 40 стран мира. Предприятие оснащено двумя технологическими линиями. Каждая может выпускать ежегодно 4,8 миллиона тонн сжиженного газа. Завод только еще строился, а уже шло подписание контрактов на поставку газа на 20 лет вперед.
В 2018 году Южно-Сахалинск обзавелся собственным единственным на острове и самым большим на Дальнем Востоке перинатальным центром. Пятиэтажное здание площадью 32 тысячи квадратных метров вместило в себя 11 отделений, в которых появляются на свет маленькие жители Сахалина.