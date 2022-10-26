Молодые жители Сахалина назвали 20 важнейших событий России за 20 лет

В 2009 году на Сахалине состоялось открытие первого отечественного завода, производящего сжиженный газ. Его строительство было предусмотрено проектом «Сахалин-2». Масштабная стройка велась силами 10 тысяч рабочих и специалистов из более чем 40 стран мира. Предприятие оснащено двумя технологическими линиями. Каждая может выпускать ежегодно 4,8 миллиона тонн сжиженного газа. Завод только еще строился, а уже шло подписание контрактов на поставку газа на 20 лет вперед.