Мэрия Белгорода требует 1 млн рублей обогащения с помогающего военным предпринимателя

На вечернюю прямую линию губернатора Белгородской области обратился индивидуальный предприниматель из Белгорода. Он рассказал, что на своей автомойке бесплатно моет тяжёлую технику военных Армии России. При этом мэрия областного центра требует с ИП миллион рублей неосновательного обогащения. Мужчина попросил отложить суд на период СВО, потому что с марта работает в убыток.
Вячеслав Гладков поблагодарил предпринимателя за волонтёрство, но разделил две части вопроса.
Если приняли решение помогать — за это вам низкий поклон, но невозможно сказать: давайте мы прекратим исполнение закона на отдельно взятом предприятии. Нарушать закон мы не имеем права, и прикрываться волонтёрской деятельностью — неправильно. Дал поручение главе администрации губернатора Ивану Будлову разобраться в сути вопроса.
Вячеслав Гладков
По данным «Бел.Ру», иск от мэрии в Арбитражный суд Белгородской области поступил ещё в начале февраля 2022 года. Городские власти требуют с предпринимателя возместить неосновательное обогащение в размере чуть больше 1 млн рублей и выплатить проценты за используемые средства в размере 58 669 рублей, а также начислить этот процент и дальше на дату окончания срока разбирательства.