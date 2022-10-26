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Мэрия Белгорода требует 1 млн рублей обогащения с помогающего военным предпринимателя

Сегодня, 04:45
Владелец автомойки обратился к губернатору с просьбой отложить судебное разбирательство до конца СВО, потому что с марта работает в убыток.

На вечернюю прямую линию губернатора Белгородской области обратился индивидуальный предприниматель из Белгорода. Он рассказал, что на своей автомойке бесплатно моет тяжёлую технику военных Армии России. При этом мэрия областного центра требует с ИП миллион рублей неосновательного обогащения. Мужчина попросил отложить суд на период СВО, потому что с марта работает в убыток.

Вячеслав Гладков поблагодарил предпринимателя за волонтёрство, но разделил две части вопроса.

Если приняли решение помогать — за это вам низкий поклон, но невозможно сказать: давайте мы прекратим исполнение закона на отдельно взятом предприятии. Нарушать закон мы не имеем права, и прикрываться волонтёрской деятельностью — неправильно. Дал поручение главе администрации губернатора Ивану Будлову разобраться в сути вопроса.
Вячеслав Гладков

По данным «Бел.Ру», иск от мэрии в Арбитражный суд Белгородской области поступил ещё в начале февраля 2022 года. Городские власти требуют с предпринимателя возместить неосновательное обогащение в размере чуть больше 1 млн рублей и выплатить проценты за используемые средства в размере 58 669 рублей, а также начислить этот процент и дальше на дату окончания срока разбирательства.

 

 

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#Евгений Грицков#Общество#Губернатор#Операция на Украине#Белгород#Вячеслав Гладков#Предприниматель#Мэрия белгорода#Неосновательное обогащение#Арбитражный суд
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