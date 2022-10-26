Мэрия Белгорода требует 1 млн рублей обогащения с помогающего военным предпринимателя

По данным «Бел.Ру», иск от мэрии в Арбитражный суд Белгородской области поступил ещё в начале февраля 2022 года. Городские власти требуют с предпринимателя возместить неосновательное обогащение в размере чуть больше 1 млн рублей и выплатить проценты за используемые средства в размере 58 669 рублей, а также начислить этот процент и дальше на дату окончания срока разбирательства.