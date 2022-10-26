Как рассчитать страховку ипотеки

На сегодняшний день многие компании предлагают оформить страховку ипотеки, в том числе и в удаленном режиме, что очень удобно. Пренебрегать страховкой не стоит, поскольку отказ от нее может сказаться на размере процентной ставки. То есть для незастрахованных клиентов процентная ставка может быть поднята, а следовательно увеличивается и переплата по кредиту. Кстати говоря, размер переплаты во много раз превышает стоимость страховки, так что выгоднее застраховаться.