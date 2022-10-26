Как рассчитать страховку ипотеки

В современном мире ипотека является для большинства людей практически единственным способом приобретения собственного жилья, учитывая постоянный рост цен на рынке недвижимости и средний доход населения. Однако, когда банк одобряет ипотеку, то, как правило, кредит оформляется на достаточно длительный срок. Это несет банку определенные финансовые риски, для уменьшения этих рисков зачастую банк требует оформление страховки. К слову, данное требование абсолютно законно, вопреки распространенному заблуждению, а выгоду от страховки получает не только банк, но и заемщик.
Разумеется, в современном мире оформить страховку онлайн не проблематично, а потому в расчете стоимости поможет калькулятор страховки ипотеки, который после ввода всех данных автоматически выдает стоимость страхования. Но что же оказывает влияние на окончательную стоимость услуги?
На самом деле на стоимость страхового полиса оказывают влияние огромнейшее количество факторов. При этом размер страховых взносов вполне может меняться после изменения общей суммы ипотечного кредита и размера процентной ставки. Например, если заемщик производит частично досрочное погашения займа, то страховые взносы ему пересчитывают.
Остальные факторы влияния зависят от того, что является объектом страхования:
На сегодняшний день многие компании предлагают оформить страховку ипотеки, в том числе и в удаленном режиме, что очень удобно. Пренебрегать страховкой не стоит, поскольку отказ от нее может сказаться на размере процентной ставки. То есть для незастрахованных клиентов процентная ставка может быть поднята, а следовательно увеличивается и переплата по кредиту. Кстати говоря, размер переплаты во много раз превышает стоимость страховки, так что выгоднее застраховаться.
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