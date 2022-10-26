Из-за деприватизации в Кавминводах курортная сфера окажется под ударом

По мнению ответчиков, суд в своем решении исходил из неправильной трактовки закона: постановление основано на статье 235 Гражданского кодекса РФ. Ее применяют при изъятии имущества у чиновников, которых уличили в коррупционных преступлениях. При этом из ста шести ответчиков нет ни одного чиновника и ни один из них не был фигурантом дела о коррупционном преступлении.