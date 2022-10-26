Из-за деприватизации в Кавминводах курортная сфера окажется под ударом

Эксперты и представители бизнеса считают произошедшее рейдерским захватом и нарушением действующего законодательства Российской Федерации.
По сообщению издания newstracker.ru, деприватизацию санаториев в Кавминводах запустила Генеральная прокуратура. В судебном иске прокуроры ссылаются на постановление Верховного совета России, принятое тридцать лет назад, в котором говорится об обязанности государства хранить историко-культурное наследие.
Генеральная прокуратура ссылается на то, что за прошедшее время не было разработано положение о приватизации, поэтому объекты перешли в собственность частных лиц безосновательно. Заключение сделок в 2002 году осуществлялось с нарушением законодательства и за взятки.
Представители бизнес-сообщества считают данный прецедент опасным. Предприниматели подали апелляцию и написали несколько обращений правозащитникам. По их словам, они ошеломлены бездействием государственных органов и активностью должностных лиц, чьи действия направлены на незаконное решение, нарушающее права.
По мнению ответчиков, суд в своем решении исходил из неправильной трактовки закона: постановление основано на статье 235 Гражданского кодекса РФ. Ее применяют при изъятии имущества у чиновников, которых уличили в коррупционных преступлениях. При этом из ста шести ответчиков нет ни одного чиновника и ни один из них не был фигурантом дела о коррупционном преступлении.
Если решение суда вступит в силу, что все перечисленные в иске санатории перейдут в собственность государства. Соответственно, у них отзовут лицензии и курорты прекратят работу. В итоге тысячи людей останутся без работы, говорит генеральный директор санатория «Арника» Юрий Клешня.
Предварительная оценка показывает, что в результате деприватизации пострадает десять процентов курортной инфраструктуры: владельцев ждут миллиардные убытки, а Кавминводы - потеря большого количества туристов.
По словам доцента департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве России Оксаны Васильевой, без ответа остается вопрос о том, почему Генеральная прокуратура решила пересмотреть результаты приватизации только через двадцать лет.
«Если приватизация действительно была проведена с какими-то нарушениями и из собственности государства были изъяты ликвидные объекты, это одна ситуация. А если государство занимается рейдерским захватом, это совсем другое. Срок для оспаривания приватизации вообще-то – три года. Какие у Генпрокуратуры были основания для продления срока исковой давности? Это тоже нужно выяснять», — уверена она.
Эксперты считают, что деприватизация приведет к закрытию десятков санаториев, снижению туристического потока, прекращению инвестиций и ущемлению прав предпринимателей в целом.