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ИРИ: Свердловская область вошла в проект «20 главных событий России за 20 лет»

Вчера, 20:13
Екатеринбург является региональным центром Свердловской области, а также столицей Урала в промышленном, финансовом и культурном плане. Этот российский мегаполис стремительно развивается.

Успехи региона вошли в нацпроект «20 главных событий России за 20 лет», который реализуют медиахолдинг 1MI и АНО «ИРИ». Социальный опрос среди россиян в возрасте 18-35 лет определил значимые достижения страны и региона.

По информации tagilcity.ru, положительные изменения, произошедшие в Екатеринбурге за минувшие 20 лет, очевидны. В городе строятся небоскребы. Высотные здания начали возводить здесь в 2000-е годы. Жилая башня «Исеть» и бизнес-центр «Высоцкий» – наиболее высокие здания в стране.

Башня «Исеть» имеет 52 этажа, высота ее достигает 208 метров. Небоскреб «Высоцкий» достигает в высоту 188 метров. На самом верху здания обустроена смотровая площадка, с которой открывается красивая городская панорама.

Именно в Екатеринбурге стартовала политическая карьера первого президента РФ Бориса Ельцина. В 2015 году в городе был открыт первый президентский центр. Объект соединяет функции музея, концертного и выставочного залов, лектория. Основная задача «Ельцин-центра» – сохранение истории России эпохи 90-х.

Екатеринбург еще и театральный центр страны. Здесь ведут деятельность 24 профессиональных коллектива, среди которых ‑ десятки любительских.

В рамках подготовки FIFA-2018 прошла модернизация городского стадиона Екатеринбурга. В ходе ремонта было обновлено поле, оборудованы и расширены трибуны, приспособлены помещения для маломобильных граждан. Обновленный стадион «Центральный» обрел новое название – «Екатеринбург Арена». В настоящее время здесь проводятся матчи местного клуба «Урал» и масштабные культурные мероприятия.

В Екатеринбурге много лет проводится крупная российская промышленная выставка – «Иннопром». Для проведения этого был возведен масштабный выставочный комплекс «Екатеринбург ЭКСПО». В него входит конгресс-центр, площадь которого достигает порядка 42 тысяч квадратных метров. Зал комплекса рассчитан на 5000 человек.

#Ольга Земскова
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