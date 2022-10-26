ИРИ: Свердловская область вошла в проект «20 главных событий России за 20 лет»

Успехи региона вошли в нацпроект «20 главных событий России за 20 лет», который реализуют медиахолдинг 1MI и АНО «ИРИ». Социальный опрос среди россиян в возрасте 18-35 лет определил значимые достижения страны и региона.
По информации tagilcity.ru, положительные изменения, произошедшие в Екатеринбурге за минувшие 20 лет, очевидны. В городе строятся небоскребы. Высотные здания начали возводить здесь в 2000-е годы. Жилая башня «Исеть» и бизнес-центр «Высоцкий» – наиболее высокие здания в стране.
Башня «Исеть» имеет 52 этажа, высота ее достигает 208 метров. Небоскреб «Высоцкий» достигает в высоту 188 метров. На самом верху здания обустроена смотровая площадка, с которой открывается красивая городская панорама.
Именно в Екатеринбурге стартовала политическая карьера первого президента РФ Бориса Ельцина. В 2015 году в городе был открыт первый президентский центр. Объект соединяет функции музея, концертного и выставочного залов, лектория. Основная задача «Ельцин-центра» – сохранение истории России эпохи 90-х.
Екатеринбург еще и театральный центр страны. Здесь ведут деятельность 24 профессиональных коллектива, среди которых ‑ десятки любительских.
В рамках подготовки FIFA-2018 прошла модернизация городского стадиона Екатеринбурга. В ходе ремонта было обновлено поле, оборудованы и расширены трибуны, приспособлены помещения для маломобильных граждан. Обновленный стадион «Центральный» обрел новое название – «Екатеринбург Арена». В настоящее время здесь проводятся матчи местного клуба «Урал» и масштабные культурные мероприятия.
В Екатеринбурге много лет проводится крупная российская промышленная выставка – «Иннопром». Для проведения этого был возведен масштабный выставочный комплекс «Екатеринбург ЭКСПО». В него входит конгресс-центр, площадь которого достигает порядка 42 тысяч квадратных метров. Зал комплекса рассчитан на 5000 человек.