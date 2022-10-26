ИРИ: Свердловская область вошла в проект «20 главных событий России за 20 лет»

В Екатеринбурге много лет проводится крупная российская промышленная выставка – «Иннопром». Для проведения этого был возведен масштабный выставочный комплекс «Екатеринбург ЭКСПО». В него входит конгресс-центр, площадь которого достигает порядка 42 тысяч квадратных метров. Зал комплекса рассчитан на 5000 человек.