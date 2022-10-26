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Глава РЭО: Правительство разрешило включать расходы на компостирование ТКО в тарифы

Вчера, 12:01
Фото: reo.ru
Внесённые в правила регулирования тарифов в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами изменения позволяют внести расходы на компостирование органической фракции и изготовление техногрунта в тарифы.

Руководитель ППК «РЭО» Денис Буцаев заявил, что корректировка правил позволит строить заводы, на которых будут компостировать отходы и превращать их в техногрунт. Таким образом, можно будет утилизировать, а не отправлять на полигоны до 20% ТКО. При этом, согласно нацпроекту «Экология», к 2030 году нужно наполовину снизить объём отправляемых на свалки отходов. То есть только компостирование может помочь выполнить 50% от запланированного показателя, пишет 360tv.ru

«К росту тарифа эти изменения не приведут, ведь производство техногрунта будет финансироваться за счет экономии от снижения захоронения отходов», — заявил Буцаев.

Один из способов использования техногрунта — изоляция слоёв отходов на полигонах. Чтобы снизить расходы на доставку его на свалки, часто перерабатывающие предприятия располагают прямо на них.

Отмечается, что внесённые правительством изменения позволят органу, регулирующему тарифы в сфере обращения с ТКО, определить размер расходов, по которым владелец комплексного объекта должен представить в этот орган набор обосновывающих материалов по объекту утилизации. Набор должен быть идентичен набору по объектам обработки, обезвреживания и захоронения ТКО. 

Заместитель генерального директора по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой РЭО Алексей Макрушин напомнил, что тарифы региональных операторов ранее учитывали расходы по захоронению органической фракции после сортировки. А вот вносить в них затраты на компостирование и переработку этого типа отходов было нельзя. Таким образом, стимулировалось именно захоронение ТКО, а не переработка. При этом компостирование более эффективно. 

Вносимые кабмином изменения исправляют этот недочёт. По мнению специалистов, понадобится около 200 подобных объектов.

 

#Юлия Кононенко
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