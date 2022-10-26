Глава РЭО: Правительство разрешило включать расходы на компостирование ТКО в тарифы

Руководитель ППК «РЭО» Денис Буцаев заявил, что корректировка правил позволит строить заводы, на которых будут компостировать отходы и превращать их в техногрунт. Таким образом, можно будет утилизировать, а не отправлять на полигоны до 20% ТКО. При этом, согласно нацпроекту «Экология», к 2030 году нужно наполовину снизить объём отправляемых на свалки отходов. То есть только компостирование может помочь выполнить 50% от запланированного показателя, пишет 360tv.ru.