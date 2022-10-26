Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Гладков: Знаю только одну компанию, которая доплачивает за работу в приграничье

Сегодня, 03:52

Гладков ответил на вопрос о доплатах за работу в обстреливаемых районах

Губернатору Белгородской области снова задали вопрос о доплате за работу в подвергающихся обстрелам районах.

На этот раз к главе региона обратилась диспетчер Белоблводоканала. По словам женщины, в её организации нет доплат за работу в приграничных городах и сёлах, при этом она «не понаслышке» знает, что некоторые организации за это доплачивают.

Гладков объяснил, почему таких доплат нет.

Это 11 муниципальных образований, это тысячи организаций. У меня есть сомнения в правильности такого решения, не знаю, как это решить с точки зрения закона. Есть частные организации, есть маленькие, есть крупные. Знаю только одну частную компанию, которая такие выплаты производит.
Вячеслав Гладков

Напомним, военкор Александр Коц назвал Белгородскую область фронтовым районом. Военный корреспондент сам попал под обстрел во время посещения Мурома в Шебекинском горокруге.

 

 

Военкор Александр Коц снял 17-минутный фильм об обстрелах Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородцы ищут героя, который спас людей при обстреле ШебекиноАлександр Коц рассказал подробности об обстрелах Шебекино и МуромаЧетверо пострадавших при обстреле Шебекино находятся в больнице
#Евгений Грицков#Общество#Вячеслав Гладков#Приграничные районы#Обстреливаемые города и сёла#Белоблводоканал#Обращение к Гладкову
Подпишитесь
Восстановление повреждённого взрывом дома в Белгороде затянулось
Сегодня, 08:11
Гладков ответил на предложение депутата Госдумы об эвакуации детей без родителей
Сегодня, 00:17
Белгородцы ищут героя, который спас людей при обстреле Шебекино
Сегодня, 02:14
Гладков претендует на звание губернатора года премии «Гамбургский счёт»
Сегодня, 09:37
Мусорные белгородские разборки: ЦЭБ требует с «Флагмана» 298 млн рублей обогащения
Сегодня, 12:37
Юная белгородка покорила жюри «Новых танцев» на ТНТ
Сегодня, 12:41