Гладков: Знаю только одну компанию, которая доплачивает за работу в приграничье

На этот раз к главе региона обратилась диспетчер Белоблводоканала. По словам женщины, в её организации нет доплат за работу в приграничных городах и сёлах, при этом она «не понаслышке» знает, что некоторые организации за это доплачивают.
Гладков объяснил, почему таких доплат нет.
Это 11 муниципальных образований, это тысячи организаций. У меня есть сомнения в правильности такого решения, не знаю, как это решить с точки зрения закона. Есть частные организации, есть маленькие, есть крупные. Знаю только одну частную компанию, которая такие выплаты производит.
Вячеслав Гладков
Напомним, военкор Александр Коц назвал Белгородскую область фронтовым районом. Военный корреспондент сам попал под обстрел во время посещения Мурома в Шебекинском горокруге.