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Posted 25 октября 2022, 21:17

Published 25 октября 2022, 21:17

Modified 26 октября 2022, 09:09

Updated 26 октября 2022, 09:09

Гладков ответил на предложение депутата Госдумы об эвакуации детей без родителей

Гладков ответил на предложение депутата Госдумы об эвакуации детей без родителей

25 октября 2022, 21:17
Фото: 1MI.
Сюжет
Школьники
Во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» Вячеслава Гладкова попросили прокомментировать предложение депутата Госдумы Нины Останиной о создании для белгородских школьников временных интернатов.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина обратилась к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой о рассмотрении эвакуации белгородских детей без родителей. Речь идёт о случаях, когда взрослые белгородцы, проживающие с детьми «на обстреливаемых территориях Белгородской области», по каким-либо причинам отказываются покидать опасные места.

Нина Останина переживает и за возможный прилёт снарядов, и за низкое качество дистанционного образования в свете частого отключения электроэнергии и перебоев с интернетом.

Так, Останина попросила поселить белгородских школьников в санаториях и пансионатах Москвы, области и других регионах, организовать им очное обучение. Депутат Госдумы предложила прибегнуть к «форме интернатного содержания».

 

Вячеслав Гладков отреагировал на предложение Останиной критически. С одной стороны, помощь жителям области сегодня нужна. И при появлении рациональных предложений Гладков готов их рассмотреть.

Приятно, что внимание депутатов, представителей органов государственной власти и федеральных органов привлекает та ситуация, которая сейчас в Белгородской области сложилась. Видят, что жителям тяжело, хотят помочь.
Вячеслав Гладков

Но, с другой стороны, губернатор воспринял обращение депутата Госдумы к Мишустину, «как эмоциональное», в нём видна «женщина, которая переживает за детей, находящихся в непростой ситуации», — поделился Гладков.

В 11 муниципалитетах сейчас проживают 98 тысяч детей, ещё 14 тысяч — учатся в колледжах. По словам губернатора, просто взять и переселить такое большое количество детей даже в несколько регионов невозможно. К тому же есть ученики начальной школы, которым нужны родители рядом.

Первоклассники и второклассники — это маленькие дети. Какие родители их отпустят и куда?
Вячеслав Гладков

Вопрос, скорее, риторический.

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