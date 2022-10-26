Эксперты назвали поправки к закону о рекламе попыткой передела рекламного бизнеса

Эксперты указывают на то, что эти поправки представляют собой попытку монополизации двух не связанных между собой рынков. Речь идет о рынке электронных досок объявлений и рынке цифровой рекламы, в том числе наружной. В рамках инициативы запланировано учреждение единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений, который получает полную монополию. Если законопроект начнет действовать, игроки рекламного рынка будут полностью зависеть от него. Как сообщает regnum.ru, от этого индустрию и пытаются предостеречь аналитики «Минченко консалтинг». По прогнозам экспертов, при самом негативном сценарии региональных рекламщиков выдавят с рынка и они обанкротятся.