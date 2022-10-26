Эксперты назвали поправки к закону о рекламе попыткой передела рекламного бизнеса

Специалисты холдинга «Минченко консалтинг», составители аналитического доклада «Лоббистская борьба вокруг поправок к ФЗ «О рекламе» заявили, что коррективы, которые планируют внести в федеральный закон «О рекламе», могут являться попыткой передела бизнеса под видом защиты национальной безопасности России.
Эксперты указывают на то, что эти поправки представляют собой попытку монополизации двух не связанных между собой рынков. Речь идет о рынке электронных досок объявлений и рынке цифровой рекламы, в том числе наружной. В рамках инициативы запланировано учреждение единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений, который получает полную монополию. Если законопроект начнет действовать, игроки рекламного рынка будут полностью зависеть от него. Как сообщает regnum.ru, от этого индустрию и пытаются предостеречь аналитики «Минченко консалтинг». По прогнозам экспертов, при самом негативном сценарии региональных рекламщиков выдавят с рынка и они обанкротятся.
Специалисты холдинга заявляют, что поправки к закону о рекламе уже вызвали консолидированный протест на всех уровнях. Фактически выступает против рекламный бизнес в каждом субъекте РФ. Негативное мнение выразили и региональные власти более 60 регионов, которые в перспективе теряют отчисления от рекламы в бюджет.
Авторы доклада перечислили ряд предполагаемых лоббистских целей в поправках к закону о рекламе. Это, прежде всего, кардинальный передел и полное подчинение рынка, подготовка к недружественным поглощениям, монополизация поставщика IT-технологий, управление рекламными площадями в крупных городах, несогласованное размещение рекламы на объектах, имеющих историко-культурную ценность.
Критики данной инициативы уверены, что последствия введения закона будут масштабными. Новый закон, по их мнению, не соответствует критериям нацбезопасности, ради которых учреждался, а площадка единого оператора будет недостаточно защищена от атак киберпреступников. Также ожидаемо, что рядовые граждане вынуждены будут столкнуться с бумажной волокитой при подаче объявлений.
Отраслевые бизнес-ассоциации прогнозируют, что, если в новый закон не будут внесены изменения, он уничтожит 90% рынка. Могут появиться «серые» рекламные площадки. Полное устранение конкуренции вызовет риск значительного снижения занятости.
По мнению главы департамента государственного консалтинга Григория Добромелова, ранее уже существовали прецеденты оперативного принятия лоббистских законов, которые проходили удачно, но законопроект о рекламе получил совершенно иной, полностью негативный отклик общественности.
Он отметил, что главы регионов услышали и приняли во внимание все возмущения бизнеса относительно поправок к закону о рекламе.
Депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков утверждает, что поправки в закон «О рекламе» попирают не только букву, но и дух закона. Он в очередной раз обозначил данную инициативу как лоббистскую и подчеркнул, что число таких законов за последние шесть месяцев значительно возросло. Даванков и группа его коллег-депутатов выступили против поправок единым фронтом.
Составители аналитического доклада считают, что партия «Единая Россия» ко второму чтению поправок может взять на себя роль модератора в поисках компромиссного пути, учитывающего потребности региональных игроков рынка. Помимо этого, весомая роль отводится «палате регионов» – Совету Федерации, так как большинство российских регионов и муниципалитетов заняли негативную позицию по отношению к законопроекту.