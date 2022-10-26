Двоих мужчин из Mercedes пришлось вырезать после аварии с двумя грузовиками

В Алексеевском горокруге на трассе М4 «Дон» столкнулись Mercedes и два грузовика. ДТП произошло 25 октября в районе 16:00. Пострадали два человека. Из покорёженного авто их вытаскивали спасатели.
46-летний водитель легковушки не выдержал безопасную дистанцию с КамАЗом. Машины столкнулись. Иномарка выехала на встречную полосу, где столкнулась со вторым грузовиком. В аварии пострадали водитель Mercedes и его 48-летний пассажир.
Ещё одно ДТП произошло в районе села Вислое Яковлевского горокруга. 41-летний водитель Mazda на дороге Жданово – Гостищево превысил скорость и не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево. Водитель погиб.