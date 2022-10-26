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Двоих мужчин из Mercedes пришлось вырезать после аварии с двумя грузовиками

Сегодня, 08:16
Фото: УМЧС по Белгородской области
водитель и пассажир чудом выжили в искорёженной иномарке
В аварии пострадали двое человек. Спасателям пришлось их вытаскивать из покорёженной иномарки, сообщили в региональном ГУ МЧС.

В Алексеевском горокруге на трассе М4 «Дон» столкнулись Mercedes и два грузовика. ДТП произошло 25 октября в районе 16:00. Пострадали два человека. Из покорёженного авто их вытаскивали спасатели.

46-летний водитель легковушки не выдержал безопасную дистанцию с КамАЗом. Машины столкнулись. Иномарка выехала на встречную полосу, где столкнулась со вторым грузовиком. В аварии пострадали водитель Mercedes и его 48-летний пассажир.

Ещё одно ДТП произошло в районе села Вислое Яковлевского горокруга. 41-летний водитель Mazda на дороге Жданово – Гостищево превысил скорость и не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево. Водитель погиб.

Напомним, в Белгороде водитель иномарки на улице Победы врезался в фонарный столб. Он умер от полученных травм. Также ранее сообщалось, что другой водитель легковушки погиб после столкновения с КамАЗом.

 

водитель и пассажир чудом выжили в искорёженной иномаркеводитель и пассажир чудом выжили в искорёженной иномарке
водитель и пассажир чудом выжили в искорёженной иномарке
Фото: УМЧС по Белгородской области
#Происшествия#Алексеевский горокруг#Яковлевский городской округ#Смертельное ДТП#Авария с грузовиками#Наталья Корявых
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