Дорогу у ЖК «Париж» Белгороде перекрыли ещё на месяц

Дорога у ЖК «Париж» будет перекрыта в период с 25 октября по 25 ноября. Ограничения на улице Зареченской действуют ещё с 14 июня. Изначально планировалось, что дорогу откроют 14 августа.
Согласно новому распоряжению, движение транспорта в районе домов № 3 и 5 по улице Зареченской прекращено с 9:00 25 октября до 21:00 25 ноября. Объехать участок предлагают по маршруту Харьковская – Железнодорожная – проспект Ватутина.
Напомним, с просьбой перекрыть дорогу в мэрию обратился Белоблводоканал для проведения работ на водопроводной линии. Ранее также сообщалось, что в Белгороде на Народном бульваре на месяц закрыли дорогу из-за ремонта.