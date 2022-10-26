Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Дорогу у ЖК «Париж» Белгороде перекрыли ещё на месяц

Вчера, 14:22
Фото: 1MI
Движение на улице Зареченской прекратили ещё с 14 июня. С тех пор дорога закрыта. Ограничение продлится до 25 ноября, следует из распоряжения городской администрации.

Дорога у ЖК «Париж» будет перекрыта в период с 25 октября по 25 ноября. Ограничения на улице Зареченской действуют ещё с 14 июня. Изначально планировалось, что дорогу откроют 14 августа.

Согласно новому распоряжению, движение транспорта в районе домов № 3 и 5 по улице Зареченской прекращено с 9:00 25 октября до 21:00 25 ноября. Объехать участок предлагают по маршруту Харьковская – Железнодорожная – проспект Ватутина.

Напомним, с просьбой перекрыть дорогу в мэрию обратился Белоблводоканал для проведения работ на водопроводной линии. Ранее также сообщалось, что в Белгороде на Народном бульваре на месяц закрыли дорогу из-за ремонта.

 

В Белгороде на улице Победы после ремонта дороги появится третья полоса
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородской области на год раньше отремонтируют дорогу по нацпроектуВячеслав Гладков опроверг информацию об обстрелах дороги под Белгородом
#Наталья Корявых#Город#Новости Белгорода#Белгород#ЖК Париж#Белоблводоканал#Перекрытие дороги#Улица Зареченская
Подпишитесь
Работников сгоревшего Fix Price в Шебекино сократят по закону
Вчера, 18:06
На фасадах домов в Белгороде разрешили устанавливать крышные рекламные конструкции
Вчера, 12:03
В законе о выплатах к юбилеям свадеб устранят «очевидную несправедливость»
Вчера, 14:13
Восстановление повреждённого взрывом дома в Белгороде затянулось
Вчера, 08:11
Мусорные белгородские разборки: ЦЭБ требует с «Флагмана» 298 млн рублей обогащения
Вчера, 12:37
Юная белгородка покорила жюри «Новых танцев» на ТНТ
Вчера, 12:41