Доходную часть бюджета Белгорода увеличат на 180 млн рублей

Проект о корректировке бюджета представил руководитель комитета финансов и бюджетных отношений Андрей Дятлов. Изменения связаны с уточнением объёмов собственных доходных источников и безвозмездных поступлений.
Общий объём доходной части в 2022 году планируется увеличить на 180 млн рублей за счёт налоговых и неналоговых доходов (40 млн рублей) и за счёт безвозмездных поступлений (140 млн рублей). Доход бюджета в 2022 году составит 19 млрд рублей, сумма расходов — 19 млрд рублей. Размер дефицита составит 10 млн рублей, его компенсируют за счёт остатков, перешедших от 2021 года.
Отметим, что дополнительные доходы будут направлены на увеличение резервного фонда, организацию горячего питания, охрану образовательных учреждений. Также планируется выделение средств на размещение жителей ЛДНР и Украины, временно покинувших территорию проживания.