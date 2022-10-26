Доходную часть бюджета Белгорода увеличат на 180 млн рублей

Общий объём доходной части в 2022 году планируется увеличить на 180 млн рублей за счёт налоговых и неналоговых доходов (40 млн рублей) и за счёт безвозмездных поступлений (140 млн рублей). Доход бюджета в 2022 году составит 19 млрд рублей, сумма расходов — 19 млрд рублей. Размер дефицита составит 10 млн рублей, его компенсируют за счёт остатков, перешедших от 2021 года.