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Для жителей аварийных домов в Белгороде купили пять квартир

Сегодня, 09:01
Фото: 1MI
Квартиры предназначены для белгородцев из аварийных домов на Свято-Троицком бульваре и проспекте Славы.

Во время 53-й сессии горсовета депутаты рассмотрели вопрос о передаче из собственности Белгородской области в муниципальную помещений для переселенцев из аварийных домов.

Региональное министерство ЖКХ приобрело пять квартир для белгородцев, которые занимают жилые помещения на условиях социального найма. Речь идёт о белгородцах, проживающих на Свято-Троицком бульваре, 6 кв. 14, Свято-Троицком бульваре, 8 кв. 6 и 7, Свято-Троицком бульваре, 26а/24, кв. 9, проспект Славы, 57 а, кв. 2.

Во время сессии депутаты решили принять в муниципальную собственность квартиры, приобретённые министерством ЖКХ области.

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#Алина Харина#Город#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород#Депутаты#Горсовет#Переселенцы#Аварийное жилье
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