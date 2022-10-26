Для жителей аварийных домов в Белгороде купили пять квартир

Региональное министерство ЖКХ приобрело пять квартир для белгородцев, которые занимают жилые помещения на условиях социального найма. Речь идёт о белгородцах, проживающих на Свято-Троицком бульваре, 6 кв. 14, Свято-Троицком бульваре, 8 кв. 6 и 7, Свято-Троицком бульваре, 26а/24, кв. 9, проспект Славы, 57 а, кв. 2.