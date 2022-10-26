«Динамо» не была заинтересована в трансфере Азмуна

Posted 26 октября 2022, 20:07
Published 26 октября 2022, 20:07
Modified 26 октября 2022, 20:08
Updated 26 октября 2022, 20:08
Об этом сообщает "Советский спорт" со ссылкой на "РБ-Спорт".
Бывший председатель правительства РФ подчеркнул, что у "Динамо" много своих футболистов. Степашин заявил, что они "молодые и интересные", а историю с Азмуном кто-то придумал.
К слову, Сердар сейчас выступает за "Байер". В немецкий клуб форвард сборной Ирана перешел из "Зенита". Контракт с клубом из Леверкузена рассчитан до июля 2027 года.