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Posted 26 октября 2022, 20:07

Published 26 октября 2022, 20:07

Modified 26 октября 2022, 20:08

Updated 26 октября 2022, 20:08

«Динамо» не была заинтересована в трансфере Азмуна

26 октября 2022, 20:07
Сердар Азмун не мог оказаться минувшим летом в московском "Динамо". Об этом заявил член совета директоров бело-голубых Сергей Степашин.

Об этом сообщает "Советский спорт" со ссылкой на "РБ-Спорт".

Бывший председатель правительства РФ подчеркнул, что у "Динамо" много своих футболистов. Степашин заявил, что они "молодые и интересные", а историю с Азмуном кто-то придумал.  

 

К слову, Сердар сейчас выступает за "Байер". В немецкий клуб форвард сборной Ирана перешел из "Зенита". Контракт с клубом из Леверкузена рассчитан до июля 2027 года.

#Марина Колодкина#Спорт
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