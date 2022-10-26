Белгородцы предложили отменить налоги предприятиям в Шебекино

Белгородка обратилась к Гладкову с просьбой отменить или уменьшить налоги для предприятий в Шебекино, которое неоднократно обстреливали. Губернатор заявил, что отменять налоги не будут.
Гладков считает, что женщина не совсем права. По его словам, негде будет брать зарплаты для учителей, врачей, не будет средств для ремонта школ, детсадов, дорог.
Также губернатор признался, что пока не решены вопросы с ипотеками и коммуналкой для тех, кто решил покинуть свои дома. Ранее платежи отменили в Журавлёвке, Нехотеевке, Середе. Гладков надеется, что в Шебекино ситуация стабилизируется. Если будет иначе, необходимое решение примут.