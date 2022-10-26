Белгородцы предложили отменить налоги предприятиям в Шебекино

Также губернатор признался, что пока не решены вопросы с ипотеками и коммуналкой для тех, кто решил покинуть свои дома. Ранее платежи отменили в Журавлёвке, Нехотеевке, Середе. Гладков надеется, что в Шебекино ситуация стабилизируется. Если будет иначе, необходимое решение примут.