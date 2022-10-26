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Белгородцы ищут героя, который спас людей при обстреле Шебекино

Вчера, 23:14
Фото: https://vk.com/gladkov_vv
Во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» местная жительница попросила наградить неизвестного мужчину, спасавшего людей от миномётного обстрела 22 октября.

Белгородка поблагодарила мужчину, который, по её словам, во время обстрела Шебекино первым отводил людей от горящего ТЦ и рисковал своей жизнью ради других. У Вячеслава Гладкова спросили, возможно ли наградить героя и поблагодарить его от жителей города.

Губернатор ответил, что ничего не знает про мужчину. И если герой того дня найдётся, и он окажется «действительно этого достоин – мужчину обязательно наградят.

Вячеслав Гладков поделился историей, как его вместе с главой Шебекинского района Владимиром Ждановым в тот же день в Шебекино спас полицейский, положив их на землю «крепким словом». Он останавливал и спасал жителей города во время миномётного обстрела, рискуя своей жизнью.

Благодаря таким людям нам спокойнее живётся. Они – настоящие мужчины.
Вячеслав Гладков
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