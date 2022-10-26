Белгородцы ищут героя, который спас людей при обстреле Шебекино

Белгородка поблагодарила мужчину, который, по её словам, во время обстрела Шебекино первым отводил людей от горящего ТЦ и рисковал своей жизнью ради других. У Вячеслава Гладкова спросили, возможно ли наградить героя и поблагодарить его от жителей города.
Губернатор ответил, что ничего не знает про мужчину. И если герой того дня найдётся, и он окажется «действительно этого достоин – мужчину обязательно наградят.
Вячеслав Гладков поделился историей, как его вместе с главой Шебекинского района Владимиром Ждановым в тот же день в Шебекино спас полицейский, положив их на землю «крепким словом». Он останавливал и спасал жителей города во время миномётного обстрела, рискуя своей жизнью.
Благодаря таким людям нам спокойнее живётся. Они – настоящие мужчины.
Вячеслав Гладков