Белгородцы ищут героя, который спас людей при обстреле Шебекино

Вячеслав Гладков поделился историей, как его вместе с главой Шебекинского района Владимиром Ждановым в тот же день в Шебекино спас полицейский, положив их на землю «крепким словом». Он останавливал и спасал жителей города во время миномётного обстрела, рискуя своей жизнью.