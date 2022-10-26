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Белгородская область объединилась с тремя регионами ЦФО для помощи военнослужащим

Вчера, 15:55
Фото: Соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
Губернаторы ЦФО смогли помочь российским военнослужащим с приобретением дополнительной экипировки.

Глава региона Вячеслав Гладков поблагодарил в своих соцсетях губернаторов Калужской, Орловской и Ярославской областей, а также предпринимателей, предприятия и жителей соседних регионов за оказанную военнослужащим помощь.

Благодаря объединению регионов российские военнослужащие смогли приобрести дополнительную экипировку. 

Только объединившись, все вместе мы сможем решить общую задачу! Поодиночке мы этого сделать никогда не сможем, а вместе мы точно победим!
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
#Александра Склярова#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Экипировка#Военнослужащие#Помощь регионов
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