Белгородская область объединилась с тремя регионами ЦФО для помощи военнослужащим

Глава региона Вячеслав Гладков поблагодарил в своих соцсетях губернаторов Калужской, Орловской и Ярославской областей, а также предпринимателей, предприятия и жителей соседних регионов за оказанную военнослужащим помощь.
Благодаря объединению регионов российские военнослужащие смогли приобрести дополнительную экипировку.
Только объединившись, все вместе мы сможем решить общую задачу! Поодиночке мы этого сделать никогда не сможем, а вместе мы точно победим!
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области