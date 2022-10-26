Белгород приобрёл за счёт экономии ещё одну квартиру для медиков

В рамках реализации региональной программы по обеспечению жильём медработников госучреждений здравоохранения администрация Белгорода приобрела 13 квартир. В результате проведённых закупок удалось сэкономить деньги. Поэтому мэрия приобрела ещё одну квартиру для медицинских работников по муниципальному контракту на вторичном рынке.
Двухкомнатная квартира общей площадью 47,7 кв. м. расположена на улице Губкина, 13а.
В ходе сессии депутаты согласовали передачу помещения в собственность Белгородской области.
Напомним, для медиков в Белгородской области закупили 45 квартир. Всего в текущем году планировалось закупить 102 квартиры для врачей.