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Белгород приобрёл за счёт экономии ещё одну квартиру для медиков

Вчера, 09:40
Фото: 1MI
Об этом сообщили во время 53-й сессии горсовета 25 октября.

В рамках реализации региональной программы по обеспечению жильём медработников госучреждений здравоохранения администрация Белгорода приобрела 13 квартир. В результате проведённых закупок удалось сэкономить деньги. Поэтому мэрия приобрела ещё одну квартиру для медицинских работников по муниципальному контракту на вторичном рынке.

Двухкомнатная квартира общей площадью 47,7 кв. м. расположена на улице Губкина, 13а.

В ходе сессии депутаты согласовали передачу помещения в собственность Белгородской области.

Напомним, для медиков в Белгородской области закупили 45 квартир. Всего в текущем году планировалось закупить 102 квартиры для врачей.

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#Алина Харина#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород#Депутаты#Горсовет#Медики#Квартира#Медицина
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