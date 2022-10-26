Белгород приобрёл за счёт экономии ещё одну квартиру для медиков

В рамках реализации региональной программы по обеспечению жильём медработников госучреждений здравоохранения администрация Белгорода приобрела 13 квартир. В результате проведённых закупок удалось сэкономить деньги. Поэтому мэрия приобрела ещё одну квартиру для медицинских работников по муниципальному контракту на вторичном рынке.