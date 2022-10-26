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Белгород без полётов: аэропорт закрыли минимум до 3 ноября

Сегодня, 07:29
Фото: Bel.ru
В 11 городах России по-прежнему действует режим ограничения полётов, сообщили в Росавиации.

Ограничение полётов в Белгороде продлили как минимум до 3 ноября. Режим действует в 11 городах России.

Аэропорты закрыты в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. Полёты в указанных городах запрещены с 24 февраля.

Пассажирам предлагают альтернативные маршруты через Москву, Сочи, Волгоград, Минводы или Ставрополь. Об изменениях в расписании сообщат дополнительно.

Ранее небо над Белгородом закрыли до 22 октября. Полёты гражданской авиации запрещены уже восемь месяцев. В августе стало известно, что белгородский аэропорт получит 39 млн рублей компенсации за простой.

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#Город#Операция на Украине#Белгород#Аэропорт#Ограничение полётов#Росавиация#Наталья Корявых
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