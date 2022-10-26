Белгород без полётов: аэропорт закрыли минимум до 3 ноября

Ограничение полётов в Белгороде продлили как минимум до 3 ноября. Режим действует в 11 городах России.
Аэропорты закрыты в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. Полёты в указанных городах запрещены с 24 февраля.
Пассажирам предлагают альтернативные маршруты через Москву, Сочи, Волгоград, Минводы или Ставрополь. Об изменениях в расписании сообщат дополнительно.
Ранее небо над Белгородом закрыли до 22 октября. Полёты гражданской авиации запрещены уже восемь месяцев. В августе стало известно, что белгородский аэропорт получит 39 млн рублей компенсации за простой.