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Бедным белгородцам выдадут 770 млн рублей по соцконтрактам

Сегодня, 08:31
Фото: 1MI

В 2023 году на соцконтракты для белгородцев выделят 770 млн рублей

В регионе увеличат финансирование социальный контрактов. В 2022 году на эти цели выделили более 600 млн рублей, сообщили в правительстве области.

В 2023 году в Белгородской области увеличат финансирование за соцконтракты. Планируется выделить 770 млн рублей. В 2022 году сумма составила более 600 млн рублей.

Система социальных контрактов создана для помощи людям, попавшим в непростую жизненную ситуацию. Деньги можно потратить на повышение квалификации, открытие собственного бизнеса и т. п. Проект реализуется при поддержке главы региона Вячеслава Гладкова.

Уточняется, что область получила дополнительно 180 млн рублей на финансирование соцконтрактов. Вскоре эти средства поступят на счета белгородцев.

Напомним, житель Корочанского района смог открыть собственный барбершоп благодаря социальному контракту. Ранее сообщалось, что в регионе увеличат выплаты по соцконтрактам до 350 тыс. рублей.

 

Белгородец открыл барбершоп благодаря соцконтракту
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#Общество#Соцконтракты#Дополнительное финансирование#Наталья Корявых
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