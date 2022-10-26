Бедным белгородцам выдадут 770 млн рублей по соцконтрактам

В 2023 году в Белгородской области увеличат финансирование за соцконтракты. Планируется выделить 770 млн рублей. В 2022 году сумма составила более 600 млн рублей.
Система социальных контрактов создана для помощи людям, попавшим в непростую жизненную ситуацию. Деньги можно потратить на повышение квалификации, открытие собственного бизнеса и т. п. Проект реализуется при поддержке главы региона Вячеслава Гладкова.
Уточняется, что область получила дополнительно 180 млн рублей на финансирование соцконтрактов. Вскоре эти средства поступят на счета белгородцев.