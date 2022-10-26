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Анна Кровякова приняла участие в открытии научной площадки “Точка кипения” в Саратове

Вчера, 18:17
Глава общественной приемной при уполномоченном по защите прав бизнеса в городе Москве по вопросам молодежного предпринимательства Анна Кровякова и ее заместитель Ольга Гайдукова побывали на открытии “Точки кипения” в Саратове.

Как сообщает newsnn.ru, деятельность “Точки кипения – Вавиловский университет” будет складываться из таких перспективных направлений, как: цифровизация и IT в агросфере, технологическое предпринимательство и агростартапы, сквозные технологии.

Анна Кровякова рассказала, что при участии столичного бизнес-омбудсмена Татьяны Минеевой общественная приемная начала оказывать активную поддержку молодым предпринимателям из регионов. Также она отметила, что в Саратове – на ее малой родине – была запущена в работу перспективная научная площадка в целях помощи молодому поколению.

По словам руководителя общественной приемной, внедрение новых технологических решений в агропромышленном секторе постепенно становится крайне популярным направлением малого и среднего бизнеса в конкретном регионе и по России в целом. Инновационные агропроекты получают поддержку от компаний-гигантов. Так, в Саратове, например, большую работу по инвестированию в сферу агропромышленного бизнеса проделала группа компаний «Русагро», которая занимается запуском и курированием стартапов в сфере агротехнологий. Кровякова выразила надежду, что компания по-прежнему будет направлять инвестиции на развитие перспективных проектов, а государство со своей стороны также будет помогать молодым предпринимателям.

Ольга Гайдукова напомнила, что общественная приемная ведет совместную работу с “Точками кипения” на протяжении двух с лишним лет, присутствуя на форумах и проводя свои мероприятия на партнерских площадках в различных городах. Она отметила, что команда уполномоченного оказывает поддержку новым проектам, помогая начинающим стартаперам грамотно демонстрировать свои разработки в среде инвесторов. 16 и 17 ноября в столице будет проходить международный форум «Амбассадоры устойчивого развития – 2022», приглашения на участие в котором уже получили и студенты саратовских вузов со своими проектами. “Точка кипения” играет роль партнера предстоящего мероприятия и предоставляет платформу для онлайн-трансляций.

“Точка кипения” – это крупная сеть, охватывающая 144 развивающих пространства по всей России, где ведется совместная работа над перспективными инициативами.

#Ольга Земскова
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