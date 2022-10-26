Анна Кровякова приняла участие в открытии научной площадки “Точка кипения” в Саратове

Ольга Гайдукова напомнила, что общественная приемная ведет совместную работу с “Точками кипения” на протяжении двух с лишним лет, присутствуя на форумах и проводя свои мероприятия на партнерских площадках в различных городах. Она отметила, что команда уполномоченного оказывает поддержку новым проектам, помогая начинающим стартаперам грамотно демонстрировать свои разработки в среде инвесторов. 16 и 17 ноября в столице будет проходить международный форум «Амбассадоры устойчивого развития – 2022», приглашения на участие в котором уже получили и студенты саратовских вузов со своими проектами. “Точка кипения” играет роль партнера предстоящего мероприятия и предоставляет платформу для онлайн-трансляций.