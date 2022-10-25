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Жителей Старого Оскола учат правильно делать сердечно-лёгочную реанимацию

Вчера, 14:11
Фото: Татьяна Панарина/Бел.Ру
Курсы первой медпомощи проводят врачи Староосколькой окружной больницы Святителя Луки Крымского. Травматологи, хирурги, реаниматологи рассказывают на лекциях, как не дать погибнуть пострадавшему до приезда скорой помощи.

Напоминают посетителям, что при потере сознания всё решают секунды. Ведь важно не дать клеткам мозга умереть, когда к ним не поступает кровь. Для этого нужно поддерживать дыхание и восстанавливать кровообращение у пострадавшего. Медики напомнили алгоритм сердечно-лёгочной реанимации и показали на практике порядок действий. На курсах вспомнили не только, как делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, но и как останавливать кровотечения, накладывать повязки на раны.

Фото: Татьяна Панарина/Бел.Ру


Такие полезные медицинские практикумы проходят в Старом Осколе Белгородской области дважды в неделю в административном корпусе окружной больницы по проспекту Комсомольский, 81. Это юго-западная часть города. Дополнительную информацию можно узнать по телефону кол-центра:(4725) 47-20-00.

Важно оказать первую помощь, не имея под рукой специального оборудования. Мы напоминаем посетителям курсов, как это правильно сделать. Основной принцип – не навреди. На этом построены наши занятия.
Алексей Чубаров, заместитель главного врача окружной больницы по медицинской части Старооскольской окружной больницы

Видео: Татьяна Панарина/Бел.Ру
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