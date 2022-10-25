Жителей Старого Оскола учат правильно делать сердечно-лёгочную реанимацию

Напоминают посетителям, что при потере сознания всё решают секунды. Ведь важно не дать клеткам мозга умереть, когда к ним не поступает кровь. Для этого нужно поддерживать дыхание и восстанавливать кровообращение у пострадавшего. Медики напомнили алгоритм сердечно-лёгочной реанимации и показали на практике порядок действий. На курсах вспомнили не только, как делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, но и как останавливать кровотечения, накладывать повязки на раны.
Такие полезные медицинские практикумы проходят в Старом Осколе Белгородской области дважды в неделю в административном корпусе окружной больницы по проспекту Комсомольский, 81. Это юго-западная часть города. Дополнительную информацию можно узнать по телефону кол-центра:(4725) 47-20-00.
Важно оказать первую помощь, не имея под рукой специального оборудования. Мы напоминаем посетителям курсов, как это правильно сделать. Основной принцип – не навреди. На этом построены наши занятия.
Алексей Чубаров, заместитель главного врача окружной больницы по медицинской части Старооскольской окружной больницы