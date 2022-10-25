Жителей Старого Оскола учат правильно делать сердечно-лёгочную реанимацию

Напоминают посетителям, что при потере сознания всё решают секунды. Ведь важно не дать клеткам мозга умереть, когда к ним не поступает кровь. Для этого нужно поддерживать дыхание и восстанавливать кровообращение у пострадавшего. Медики напомнили алгоритм сердечно-лёгочной реанимации и показали на практике порядок действий. На курсах вспомнили не только, как делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, но и как останавливать кровотечения, накладывать повязки на раны.