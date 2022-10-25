Житель Белгородской области награждён за подвиг во время спецоперации

Имя героя не разглашается. Издание «Оскольский край» описывает в своих публикациях героический поступок мужчины: «Во время выполнение специальных задач в районе одного из населённых пунктов А.К. попал под миномётный и артиллерийский огонь ВСУ. В бою действовал мужественно, проявил стойкость. В ходе боестолкновения уничтожил один БТР, два миномётных расчёта и до 25 человек живой силы противника».