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Житель Белгородской области награждён за подвиг во время спецоперации

Вчера, 15:03
Фото: 1MI
Житель Старого Оскола Белгородской области получил медаль «За отвагу» за подвиг во время спецоперации, сообщает издание «Оскольский край».

Имя героя не разглашается. Издание «Оскольский край» описывает в своих публикациях героический поступок мужчины: «Во время выполнение специальных задач в районе одного из населённых пунктов А.К. попал под миномётный и артиллерийский огонь ВСУ. В бою действовал мужественно, проявил стойкость. В ходе боестолкновения уничтожил один БТР, два миномётных расчёта и до 25 человек живой силы противника».

Своими профессиональными действиями офицер спас десятки жизней солдат, проявив  мужество при наступлении ещё на одну высоту.

#Общество#Операция на Украине#Белгородская область#Старый Оскол#Татьяна Панарина
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