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Все службы ЖКХ Белгородской области готовы к зиме

Сегодня, 04:50
Фото: 1MI
Все мероприятия для того, чтобы начать зимний период, готовы, также готова и муниципальная техника, сообщает Вячеслав Гладков.

Губернатор Белгородской области сообщил, что несмотря на события, связанные со специальной военной операцией, системные решения также выполняются.

Так, по словам Вячеслава Гладкова, вся муниципальная техника, которая задействована во время зимних работ, уже готова. Также губернатор напомнил, что за год в регион закупили 1,5 тысячи единиц техники, которую распределили между муниципальными образованиями.


«Надеюсь, что вы, уважаемые жители Белгородской области, почувствуете качество. Но если какие-то будут проблемы, как всегда, буду ждать ваших сообщений. Постараемся максимально быстро на них реагировать», – написал Вячеслав Гладков в своих соцсетях.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что к уборке снега в Белгородской области муниципалитеты планируют привлечь 1201 единицу коммунальной техники и закупить 184 тысячи тонн песко-соляной смеси.

Главам белгородских районов больше не придётся выпрашивать тракторы для уборки снега
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#Дарья Немцева#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Уборка снега#Подготовка к зиме
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