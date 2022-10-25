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Влетевший на Toyota Celica в опору ЛЭП белгородец скончался от полученных травм

Сегодня, 07:12
Фото: УМЧС по Белгородской области
Мужчину зажало в искорёженном автомобиле, его оттуда пришлось вызволять спасателям с помощью специнструмента. Но спасти пострадавшего не удалось, сообщили в УМЧС.

Около 0:30 25 октября 26-летний мужчина на Toyota Celica не справился с управлением на улице Победы в Белгороде, вылетел с дороги и врезался в фонарный столб. Водителя зажало в повреждённом автомобиле, доставали его с помощью гидравлического спасательного инструмента. Но водитель умер от полученных при аварии травм.

Днём 24 октября спасателям пришлось доставать из машины зажатую там 81-летнюю женщину. ДТП произошло в Старом Осколе в десять часов утра – на перекрёстке на улице Мирной столкнулись «Лада Калина», ВАЗ-2114 и Datsun on-DO. Пожилую женщину зажало в повреждённой «Калине», но спасатели её безопасно вытащили и передали врачам скорой помощи.

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