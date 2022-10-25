Влетевший на Toyota Celica в опору ЛЭП белгородец скончался от полученных травм

Около 0:30 25 октября 26-летний мужчина на Toyota Celica не справился с управлением на улице Победы в Белгороде, вылетел с дороги и врезался в фонарный столб. Водителя зажало в повреждённом автомобиле, доставали его с помощью гидравлического спасательного инструмента. Но водитель умер от полученных при аварии травм.