В Старом Осколе выставили на торги землю под строительство жилья

Микрорайон в Старом Осколе застроят 13,9 тыс. кв. м жилья. Комплексная застройка появится в микрорайоне Рождественский, 2.
Итоги торгов подведут 18 ноября. На участке в 1,82 га должны построить дома с сопутствующей инфраструктурой. Речь, в частности, о детских и спортивных площадках, инженерных и транспортных объектах.
Строительство подрядчик будет вести в течение шести с половиной лет. Заявки на участие подаются до 14 ноября. Начальная цена – 4,44 млн рублей.
Ранее сообщалось, что кубанский застройщик ТОЧНО займётся строительством жилья в Белгороде. Также летом губернатору Вячеславу Гладкову объяснили, почему в регионе задерживается строительство домов.