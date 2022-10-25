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В Старом Осколе выставили на торги землю под строительство жилья

Сегодня, 08:14
Фото: 1MI
Комплексная застройка появится в микрорайоне Рождественский, 2 на площади 1,82 га, сообщили в региональном правительстве.

Микрорайон в Старом Осколе застроят 13,9 тыс. кв. м жилья. Комплексная застройка появится в микрорайоне Рождественский, 2.

Итоги торгов подведут 18 ноября. На участке в 1,82 га должны построить дома с сопутствующей инфраструктурой. Речь, в частности, о детских и спортивных площадках, инженерных и транспортных объектах.

Строительство подрядчик будет вести в течение шести с половиной лет. Заявки на участие подаются до 14 ноября. Начальная цена – 4,44 млн рублей.

Ранее сообщалось, что кубанский застройщик ТОЧНО займётся строительством жилья в Белгороде. Также летом губернатору Вячеславу Гладкову объяснили, почему в регионе задерживается строительство домов.

Кубанский застройщик ТОЧНО займётся строительством жилья в Белгороде
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#Экономика#Новости Старого Оскола#Старый Оскол#Земельный участок#Торги#Строительство жилья#Наталья Корявых
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