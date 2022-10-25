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В Старом Осколе школьники продолжат учиться очно

Вчера, 19:51
Фото: 1MI
Об этом в ходе прямого эфира заявил глава района Андрей Чесноков.

Школьник обратился к главе Старооскольского горокруга Андрею Чеснокову с вопросом – почему у них не ввели дистанционное обучение? По словам школьника, из-за очного обучения он не может исправить плохой балл по математике.

Если дистанционное обучение и будет объявляться, то, скорее всего, на приграничных территориях.
Андрей Чесноков

В Старом Осколе же дистанционный формат обучения вводить не планируется. А учащемуся глава района порекомендовал не переживать и готовиться к тому, чтобы улучшить свою отметку в следующей четверти.

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#Ася Дугнист#Образование#Андрей чесноков#Старый Оскол#Дистанционное обучение#Белгородские школьники#Прямой эфир#Чесноков#Вопросы#Школа
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