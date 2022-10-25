В Старом Осколе школьники продолжат учиться очно

Школьник обратился к главе Старооскольского горокруга Андрею Чеснокову с вопросом – почему у них не ввели дистанционное обучение? По словам школьника, из-за очного обучения он не может исправить плохой балл по математике.
Если дистанционное обучение и будет объявляться, то, скорее всего, на приграничных территориях.
Андрей Чесноков
В Старом Осколе же дистанционный формат обучения вводить не планируется. А учащемуся глава района порекомендовал не переживать и готовиться к тому, чтобы улучшить свою отметку в следующей четверти.