В пострадавший от осколков ракеты дом белгородцы смогут вернуться в четверг

27 октября жильцам дома № 42Г по улице Губкина. Многоэтажка пострадала в результате обстрела 13 октября.
Строители завершили демонтаж. Теперь рабочие приступают к восстановлению двух поврежденных квартир и технического этажа. Работа ведётся практически круглосуточно, рассказал Демидов.
Чиновник поблагодарил строителей за быструю работу и напомнил, что жильцы перенесли стресс, поэтому временно поселились у родственников. Людей также селили в гостинице.
Напомним, обломки ракеты упали на жилой дом 13 октября. Никто не погиб.