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В пострадавший от осколков ракеты дом белгородцы смогут вернуться в четверг

Вчера, 15:01
Фото: страница Валентина Демидова в ВК
Планируется, что жильцы вернутся в свои квартиры в четверг, 27 октября, написал первый заммэра Валентин Демидов.

27 октября жильцам дома № 42Г по улице Губкина. Многоэтажка пострадала в результате обстрела 13 октября.

Строители завершили демонтаж. Теперь рабочие приступают к восстановлению двух поврежденных квартир и технического этажа. Работа ведётся практически круглосуточно, рассказал Демидов.

Чиновник поблагодарил строителей за быструю работу и напомнил, что жильцы перенесли стресс, поэтому временно поселились у родственников. Людей также селили в гостинице.

Напомним, обломки ракеты упали на жилой дом 13 октября. Никто не погиб.

 

Обстрел Белгорода 13 октября: пострадавший дом, экспертиза, эвакуированные жители
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#Город#Обстрел Белгорода 13 октября#Белгород#Валентин Демидов#Дом после обстрела#Ремонтные работы#Жители#Наталья Корявых
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