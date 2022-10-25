В нацпроект ИРИ «20 главных событий России за 20 лет» включили Саратов

В опросе участвуют россияне 18 - 35 лет, объединенные в фокус-группы. Об этом информирует newsnn.ru.
Сегодня стали известны итоги исследования в Саратове. В этом старинном русском городе удалось сохранить доходные дома, первые фабрики и купеческие особняки. За несколько десятилетий он изменился в лучшую сторону.
В частности, саратовцы отметили в качестве значимого события то, что саратовский мост был полностью реконструирован. Переправа является одной из двух транспортных артерий города, которые ведут в Энгельс. На мосту установили контактные сети и уложили асфальт. В прошлом году по переправе начал курсировать троллейбус № 109.
Кроме того, в Саратове возведен 8-километровый пешеходный маршрут. Каждый участок кольца облагородили, используя средства, выделенные на реализацию федеральных и региональных программ по развитию города. На маршруте построили консерваторию, отель, крытый рынок и четыре фонтана. Городской пляж тоже вошел в пешеходный маршрут. Благоустройству способствовали работы по берегоукрепительным мероприятиям и нацпроект «Жилье и городская среда». На набережной заасфальтировали прогулочную часть. На пляж завезли песок.
По инициативе жителей в Саратове появился приют для бездомных животных. Одномоментно там можно содержать 320 питомцев. На территории приюта действует административно-бытовой корпус, расположены ветеринарный и карантинный блоки, операционная и место для выгула. Собаки живут в отдельных вольерах с навесами. Для кошек сделали особую зону.
Саратовский цирк отреставрировали пять лет назад - модернизировали интерьеры, подкупольное пространство, крышу и арену, установили современные кресла для зрителей и новую мебель. С 1999 года по традиции в саратовском цирке организуют фестивали циркового искусства