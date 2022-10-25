В нацпроект ИРИ «20 главных событий России за 20 лет» включили Саратов

Кроме того, в Саратове возведен 8-километровый пешеходный маршрут. Каждый участок кольца облагородили, используя средства, выделенные на реализацию федеральных и региональных программ по развитию города. На маршруте построили консерваторию, отель, крытый рынок и четыре фонтана. Городской пляж тоже вошел в пешеходный маршрут. Благоустройству способствовали работы по берегоукрепительным мероприятиям и нацпроект «Жилье и городская среда». На набережной заасфальтировали прогулочную часть. На пляж завезли песок.