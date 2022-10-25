В многоэтажках Старого Оскола ставят белорусские лифты

По информации Фонда содействия реформированию ЖКХ Белгородской области, в 2022 году в многоэтажках Старого Оскола Белгородской области установят 170 новых кабин. До конца года осталось заменить 63 подъёмника. Всего по Белгородской области в текущем году установят почти три сотни новых лифтов.