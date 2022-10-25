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В многоэтажках Старого Оскола ставят белорусские лифты

Вчера, 15:09
Фото: 1MI
Замену старого оборудования на новое делают одновременно в 11 домах.

Лифты выработали свой ресурс. Технику с завершённым эксплуатационным сроком обновляют за счёт средств фонда капремонта.

Подрядчики работают оперативно. По договору сроки монтажа не должны превышать 45 дней. Оборудование поставляет белорусский завод. Срок использования подъёмника не должен превышать 25 лет по техническим требованиям.

По информации Фонда содействия реформированию ЖКХ Белгородской области, в 2022 году в многоэтажках Старого Оскола Белгородской области установят 170 новых кабин. До конца года осталось заменить 63 подъёмника. Всего по Белгородской области в текущем году установят почти три сотни новых лифтов.

#Город#Новости Старого Оскола#Белгородская область#Старый Оскол#Лифт#Татьяна Панарина
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