В Хакасии угольщики оказались под угрозой социальной катастрофы

Теперь ситуация в регионе оказалась на грани катастрофы. На фоне растущей социальной напряженности она может привести к самым тяжелым последствиям. Об этом информирует «Новая Хакасия».
Тревогу угольщики и власти Хакасии забили еще летом. Цена угля возросла в несколько раз, но вывезти его стало невозможным. Европа перестала покупать российский уголь, зато он пользуется популярностью на Востоке. Несмотря на это, транспортники не выделяют необходимых квот на перевозку угля в восточном направлении. Отсутствие умения или желания у железнодорожников вовремя отреагировать на ситуацию и перенастроить транспортные потоки стало причиной коллапса всей системы перевозок угля.
От месяца к месяцу объемы отгрузок падали, а в сентябре отгрузки прекратились совсем. За каждым составом угля стоят огромные предприятия, сотни сотрудников, их семьи, шахтерские города и небольшие поселки, качество жизни в которых напрямую зависит от функционирования транспортной ветки. Сложившаяся ситуация может спровоцировать социальный взрыв в регионе, крайне нежелательный в такой тяжелый для страны момент. В регионе ситуацию характеризуют как критическую.
В обращении к Михаилу Мишустину местные власти намерены просить об увеличении квоты на экспорт хакасского угля и о предоставлении угольщикам доступа к железнодорожной инфраструктуре. Ожидается, что вопрос рассмотрят на заседании совета 26 октября.
В данный момент на все претензии представители железной дороги отвечают, что распределение квот осуществляется в Москве, а потому железнодорожникам приходится работать с теми показателями, которые им выдают. При этом объем перевезенных на Восток грузов по Транссибу и БАМу только увеличивается.
По данным представителей Красноярской железной дороги, с января по июнь 2022 года рост грузоперевозок составил 5,3%, а общий объем грузов достиг 34,5 миллиона тонн. При этом в наибольшей степени выросли объемы перевозок муки, нефтепродуктов – на 16,6%. На 8,9% увеличился объем перевозок угля. Но эта тенденция коснулась далеко не всех. В отношении стратегических транспортных артерий – Транссибирской магистрали и Байкало-Амурской магистрали – работает принцип равного доступа регионов к инфраструктуре.
Угольщики утверждают, что пострадали два региона – Республика Хакасия и Кемеровская область. В первом падение объемов перевозок угля в текущем году уже дошло до 16%, во втором – до 15%. В других регионах Сибири и Дальнего Востока, напротив, зафиксирован рост. Разбираться с перекосом, который нанес удар по благополучию угольщиков и их семей, будет правительство РФ.