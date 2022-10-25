В Хакасии угольщики оказались под угрозой социальной катастрофы

Тревогу угольщики и власти Хакасии забили еще летом. Цена угля возросла в несколько раз, но вывезти его стало невозможным. Европа перестала покупать российский уголь, зато он пользуется популярностью на Востоке. Несмотря на это, транспортники не выделяют необходимых квот на перевозку угля в восточном направлении. Отсутствие умения или желания у железнодорожников вовремя отреагировать на ситуацию и перенастроить транспортные потоки стало причиной коллапса всей системы перевозок угля.