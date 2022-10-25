В Белгородской области открылся первый инновационный офис банка

Инновационный офис «Солнечный» располагается на улице Жукова. После переезда на общей площадке воспользоваться сервисами банка смогут розничные клиенты, в том числе владельцы пакета «Привилегия», а также представители малого и среднего бизнеса.
Обновленное отделение появилось за счет слияния двух точек с узкими профилями. Теперь новая точка позволит обслуживать розничных и состоятельных клиентов, а также представителей малого и среднего бизнеса. При сохранении значительной площади объекта — около 900 кв. м — мы вывели на обслуживание клиентов более 50 сотрудников.
Виктор Кривошеев, управляющий ВТБ в Белгородской области, вице-президент.
Открывшийся центр — это первое мультиформатное отделение ВТБ в Белгородской области. Отметим, что в Старом Осколе зарплатными клиентами банка являются почти 35 тыс. человек, в том числе сотрудники крупнейших промышленных предприятия, бюджетной сферы и других госструктур. Клиентами банка также являются более двух тысяч организаций и ИП.
В отделении можно воспользоваться основными продуктами банка ВТБ для частных и юридических лиц — оформить ипотеку, провести операции с валютой и т. д. Представители бизнеса смогут зарегистрировать ИП или юридическое лицо, получить кредит или подключить эквайринг. Кроме того, в отделении в круглосуточном режиме работает банкомат с функцией приема наличных и возможностью проведения операций с помощью QR-кода.
Офис «Солнечный» работает по будням с 10:00 до 18:00, в субботу — до 15:00. Для предпринимателей услуги предоставляют с 10:00 до 17:00, кроме выходных.