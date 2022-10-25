В Белгородской области открылся первый инновационный офис банка

В отделении можно воспользоваться основными продуктами банка ВТБ для частных и юридических лиц — оформить ипотеку, провести операции с валютой и т. д. Представители бизнеса смогут зарегистрировать ИП или юридическое лицо, получить кредит или подключить эквайринг. Кроме того, в отделении в круглосуточном режиме работает банкомат с функцией приема наличных и возможностью проведения операций с помощью QR-кода.