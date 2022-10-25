В Белгородской области оформят 1 тыс. сертификатов на паллиативную медпомощь детям

В регионе действует проект пилотный проект по организации конкурентного предоставления социальных услуг в рамках социального заказа. В его рамках родители могут сами выбрать медицинскую организацию, которая предоставит медпомощь. В регионе это областная детская больница и хоспис «Изумрудный город».