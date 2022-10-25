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В Белгородской области оформят 1 тыс. сертификатов на паллиативную медпомощь детям

Сегодня, 09:50
Сертификаты оформят до конца года. В 2021 году паллиативную медицинскую помощь получили 11 тыс. пациентов, сообщили в правительстве региона.

До конца года в области оформят 1 тыс. сертификатов по оказанию амбулаторной паллиативной медицинской помощи детям на конкурентной основе. В прошлом году такую помощь получили 11 тыс. пациентов.

В регионе действует проект пилотный проект по организации конкурентного предоставления социальных услуг в рамках социального заказа. В его рамках родители могут сами выбрать медицинскую организацию, которая предоставит медпомощь. В регионе это областная детская больница и хоспис «Изумрудный город».

Для участия в проекте родителям никуда обращаться не нужно. С белгородцами свяжутся в ближайшее время и предложат оформить сертификаты. Реестр ведёт детская областная больница. В него включено порядка 200 маленьких пациентов.

Напомним, в августе «Святое Белогорье против детского рака» провело акцию «Дети вместо цветов». Белгородцы вместо цветов учителям дарили деньги больным детям. В марте хоспис «Изумрудный город» участвовал в премии «Благотворительность против рака».

 

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#Общество#Касается каждого#Паллиативная помощь#Дети больные раком#Наталья Корявых
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