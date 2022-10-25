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В Белгороде отремонтируют четыре оздоровительных лагеря

Сегодня, 04:34
Фото: 1MI
Разработка мастер-планов этих учреждений обойдётся в 1,4 млн рублей. Лот на оказание услуг появился на госзакупках.

Заказчик работ — Управление капитального строительства администрации Белгорода. Капитальный ремонт оздоровительных лагерей запланирован на 2022-24 гг.

Согласно документам закупки, подрядчику необходимо разработать мастер-план учреждений. Известно, что реконструкция пройдёт в лагерях «Сокол», «Сосновый бор», в лагере им. Ю. А. Гагарина и «Юность».

Работы обойдутся в 1 450 000 рублей (городской бюджет).

При разработке мастер-планов исполнитель контракта должен предусмотреть создание единого стилевого решения территории, сохранить существующие здания и строения, организовать безбарьерную среду для маломобильных групп. Также подрядчику необходимо отобразить в мастер-плане современные игровые и спортивные площадки, разработать архитектурные концепции и пешеходные связи.

Контракт на выполнение работ был заключен с ООО «Архитектурное бюро Максима Воронина». Контракт действует до конца текущего года.

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#Алина Харина#Город#Эксклюзив#Новости Белгорода#Госзакупки#Белгород#Ремонт#Детский лагерь
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