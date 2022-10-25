В Белгороде отремонтируют четыре оздоровительных лагеря

Заказчик работ — Управление капитального строительства администрации Белгорода. Капитальный ремонт оздоровительных лагерей запланирован на 2022-24 гг.
Согласно документам закупки, подрядчику необходимо разработать мастер-план учреждений. Известно, что реконструкция пройдёт в лагерях «Сокол», «Сосновый бор», в лагере им. Ю. А. Гагарина и «Юность».
Работы обойдутся в 1 450 000 рублей (городской бюджет).
При разработке мастер-планов исполнитель контракта должен предусмотреть создание единого стилевого решения территории, сохранить существующие здания и строения, организовать безбарьерную среду для маломобильных групп. Также подрядчику необходимо отобразить в мастер-плане современные игровые и спортивные площадки, разработать архитектурные концепции и пешеходные связи.
Контракт на выполнение работ был заключен с ООО «Архитектурное бюро Максима Воронина». Контракт действует до конца текущего года.