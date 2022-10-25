В Белгороде отремонтируют четыре оздоровительных лагеря

При разработке мастер-планов исполнитель контракта должен предусмотреть создание единого стилевого решения территории, сохранить существующие здания и строения, организовать безбарьерную среду для маломобильных групп. Также подрядчику необходимо отобразить в мастер-плане современные игровые и спортивные площадки, разработать архитектурные концепции и пешеходные связи.