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В Белгороде на улице Победы после ремонта дороги появится третья полоса

Вчера, 15:03
Фото: администрация Белгорода
Дорожники приводят в порядок участок от улицы Князя Трубецкого до улицы Белгородского полка, сообщили в региональном правительстве.

На улице Победы в Белгороде появится третья полоса после ремонта дороги. Речь идёт об участке от улицы Князя Трубецкого до улицы Белгородского полка.

Планируется, что ремонт поможет решить несколько важных вопросов с организацией дорожного движения и парковки. Около дома № 5 по улице Пугачёва на парковке выделят места для инвалидов.

Также в планах сделать более безопасный пешеходный переход. В 2022 году в Белгородской области в порядок приведут более 800 км дорог.

Напомним, в БГТУ им. Шухова разработали нейросеть для снижения аварийности на дорогах. Ранее сообщалось, что Белгородская область заняла 12-е место в рейтинге регионов по аварийности на дорогах.

 

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#Город#Новости Белгорода#Белгород#Улица победы#Ремонт дороги#Наталья Корявых
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