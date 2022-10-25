В Белгороде на улице Победы после ремонта дороги появится третья полоса

На улице Победы в Белгороде появится третья полоса после ремонта дороги. Речь идёт об участке от улицы Князя Трубецкого до улицы Белгородского полка.
Планируется, что ремонт поможет решить несколько важных вопросов с организацией дорожного движения и парковки. Около дома № 5 по улице Пугачёва на парковке выделят места для инвалидов.
Также в планах сделать более безопасный пешеходный переход. В 2022 году в Белгородской области в порядок приведут более 800 км дорог.
Напомним, в БГТУ им. Шухова разработали нейросеть для снижения аварийности на дорогах. Ранее сообщалось, что Белгородская область заняла 12-е место в рейтинге регионов по аварийности на дорогах.