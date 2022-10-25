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В Белгороде капитально отремонтируют ещё 15 школ и детсадов

Вчера, 14:48
Фото: 1MI
Об этом сообщили в ходе 53-й сессии горсовета Белгорода 25 октября.

В ходе сессии замруководителя комитета имущественных и земельных отношений Белгорода Ирина Дементьева сообщила, что в собственность области планируют передать 15 муниципальных школ и детских садов, а также семь земельных участков.  Образовательные учреждения планируют капитально отремонтировать в 2023-24 гг.

По словам Дементьевой, в период капремонтов дети будут учиться в ближайших школах, а воспитанников детских садов по желанию родителей переведут в другие учреждения. Родителям также предложат места в частных детских садах с оплатой на уровне муниципальных детсадов.

Капремонт учреждениям необходим из-за длительной эксплуатации. В зданиях обновят инженерные коммуникации, кровлю, фундамент и наружные стены.

Напомним, в настоящий момент ремонт продолжается в 22 образовательных учреждениях, 12 школ из них находятся в областном центре.

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#Алина Харина#Город#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород#Капремонт#Школы#Детский сад
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