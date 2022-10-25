В Белгороде капитально отремонтируют ещё 15 школ и детсадов

В ходе сессии замруководителя комитета имущественных и земельных отношений Белгорода Ирина Дементьева сообщила, что в собственность области планируют передать 15 муниципальных школ и детских садов, а также семь земельных участков. Образовательные учреждения планируют капитально отремонтировать в 2023-24 гг.
По словам Дементьевой, в период капремонтов дети будут учиться в ближайших школах, а воспитанников детских садов по желанию родителей переведут в другие учреждения. Родителям также предложат места в частных детских садах с оплатой на уровне муниципальных детсадов.
Капремонт учреждениям необходим из-за длительной эксплуатации. В зданиях обновят инженерные коммуникации, кровлю, фундамент и наружные стены.
Напомним, в настоящий момент ремонт продолжается в 22 образовательных учреждениях, 12 школ из них находятся в областном центре.