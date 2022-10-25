Туристический поток в Московскую область превысил пик путешествий в пандемию

Результатом использования геоаналитики big data становятся проекты по развитию внутреннего туризма в различных регионах. В рамках сотрудничества с Комитетом по туризму Московской области направление big data Tele2 изучило активность гостей в регионе по итогам 2021 года. Благодаря исследованию стали понятны объем и структура туристического потока, его динамика, длительность пребывания туристов и география их маршрутов. Итогом анализа стал ряд мероприятий, направленных как на укрепление позитивного туристического опыта посетителей региона, так и на продвижение Московской области.