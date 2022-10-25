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ЦСКА решил продать Зайнутдинова в итальянский клуб

Вчера, 17:28
Фото: pxhere.com
Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов может покинуть ЦСКА.

По данным источника, армейцы хотят продать игрока в итальянский клуб за 5-6 млн евро.

Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на журналиста Ивана Карпова.

«У клуба Орешкина хорошие подвязки в футбольной Италии + внятная система получения денег за трансферы», – отметил Карпов в соцсети. 

 

24-летний Зайнутдинов пополнил состав красно-синих летом 2020 года. До переезда в Москву футболист выступал за «Ростов».

 

В нынешнем сезоне хавбек отыграл во всех турнирах 15 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле.

#Спорт
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