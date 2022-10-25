ЦСКА решил продать Зайнутдинова в итальянский клуб

По данным источника, армейцы хотят продать игрока в итальянский клуб за 5-6 млн евро.
Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на журналиста Ивана Карпова.
«У клуба Орешкина хорошие подвязки в футбольной Италии + внятная система получения денег за трансферы», – отметил Карпов в соцсети.
24-летний Зайнутдинов пополнил состав красно-синих летом 2020 года. До переезда в Москву футболист выступал за «Ростов».
В нынешнем сезоне хавбек отыграл во всех турнирах 15 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле.