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"Траст" продает Тимано-Печорскую газовую компанию на "голландском" аукционе

Сегодня, 08:25
Фото: pxhere.com
Банк непрофильных активов «Траст» продает на открытом аукционе Тимано-Печорскую газовую компанию и права требования к ней.

Аукцион на понижение пройдет на площадке Российского аукционного дома. Минимальная цена лота составит 2,1 млрд рублей. Торги начнутся с отметки 3,3 млрд рублей. Заявки принимаются до 3 декабря 2022 года. Торги пройдут 12 декабря 2022 года.

Тимано-Печорская газовая компания (ТПГК) занимается геологическим изучением и разведкой 13 участков, включая три месторождения, расположенные в Республике Коми. Крупнейшими месторождениями компании по уровню запасов нефти, газа и конденсата категорий C1 и C2 являются Интинское и Кожимское месторождения, Северо-Кожимский участок и Левогрубейюская площадь. Общие запасы газа на этих участках (С1 + С2)59 млрд куб. м, общие извлекаемые запасы жидких углеводородов (С1 + С2)7 млн тонн. По лицензионным участкам компании проходит газопровод БованенковоУхта, также в непосредственной близости к местам добычи находится ж/д станция Инта. В местах разведки ТПГК высока вероятность открытия крупного месторождения.

Ссылка на торги: 

#Светлана Павлова
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