Стало известно, за чей счёт делают ремонт обстрелянных зданий в Белгороде

По словам Андрея Дятлова, ремонт происходит за счёт внебюджетных источников и средств компаний: «Средства городского бюджета на данные направления не будут пока направляться. Мы будем дальше работать в части безопасности, то есть организовывать условия временного пребывания в подвалах в случае ЧП и т.д.».