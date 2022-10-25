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Стало известно, за чей счёт делают ремонт обстрелянных зданий в Белгороде

Вчера, 14:25
Фото: Bel.ru
Соответствующий вопрос задала депутат Екатерина Клоповская во время 53-й сессии Белгородского горсовета 25 октября.

Во время доклада руководителя комитета финансов и бюджетных отношений Андрея Дятлова о внесении изменений в бюджет города депутат Екатерина Клоповская поинтересовалась, за чей счёт ремонтируют повреждённые во время обстрелов здания.

На моём округе в течение позапрошлой недели в результате обстрелов был повреждён жилой многоквартирный дом и ТЭЦ «Луч». Как я понимаю, собственникам оказывается финансовая помощь, проходят работы по восстановлению. Каков источник финансирования данных работ?
Екатерина Клоповская

По словам Андрея Дятлова, ремонт происходит за счёт внебюджетных источников и средств компаний: «Средства городского бюджета на данные направления не будут пока направляться. Мы будем дальше работать в части безопасности, то есть организовывать условия временного пребывания в подвалах в случае ЧП и т.д.».

Напомним, в результате обстрела Белгорода 14 октября загорелась подстанция, а 13 октября получила повреждения после взрывов многоэтажка на улице Губкина.

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#Алина Харина#Город#Эксклюзив#Новости Белгорода#Обстрел#Белгород#Финансирование#Ремонт
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