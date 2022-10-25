Стало известно, за чей счёт делают ремонт обстрелянных зданий в Белгороде

Во время доклада руководителя комитета финансов и бюджетных отношений Андрея Дятлова о внесении изменений в бюджет города депутат Екатерина Клоповская поинтересовалась, за чей счёт ремонтируют повреждённые во время обстрелов здания.
На моём округе в течение позапрошлой недели в результате обстрелов был повреждён жилой многоквартирный дом и ТЭЦ «Луч». Как я понимаю, собственникам оказывается финансовая помощь, проходят работы по восстановлению. Каков источник финансирования данных работ?
Екатерина Клоповская
По словам Андрея Дятлова, ремонт происходит за счёт внебюджетных источников и средств компаний: «Средства городского бюджета на данные направления не будут пока направляться. Мы будем дальше работать в части безопасности, то есть организовывать условия временного пребывания в подвалах в случае ЧП и т.д.».
Напомним, в результате обстрела Белгорода 14 октября загорелась подстанция, а 13 октября получила повреждения после взрывов многоэтажка на улице Губкина.