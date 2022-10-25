Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Сергей Собянин: Белгороду нужны меры дополнительного реагирования

Вчера, 15:51
Так высказался чиновник во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по обеспечению нужд спецоперации на Украине.

Мэр Москвы, курирующий выработку мер безопасности в регионах РФ, считает, что Белгородской области нужны дополнительные меры по обеспечению безопасности и реагирования.

По словам Сергея Собянина, в настоящий момент ведётся сложная техническая и организационная работа, к которой привлечены все силовые ведомства и правительство.

И, хотя в большинстве регионов нет экстренных мер и всё ведётся «в плановом режиме», приграничные субъекты дают осложнения. Особенно чиновник отметил сложности в Белгородской области.

«Тем не менее в ряде субъектов, особенно приграничных, таких как Белгород, требуются меры дополнительного реагирования, что мы и отрабатываем как с субъектами, так и с правительством РФ»
Сергей Собянин
Читайте также:
Путин ввёл режим среднего реагирования в Белгородской областиКак обеспечивают безопасность в школах Белгородской области
#Ася Дугнист#Новости Белгорода#Операция на Украине#СВО#Общество#Белгородская область#Белгород#Сергей Собянин#Безопасность#Средний уровень реагирования#Город#Видео
Подпишитесь
Несколько районов Белгородской области обстреляли со стороны Украины
Вчера, 16:23
В Белгородской области открылся первый инновационный офис банка
Вчера, 16:27
Как частичная мобилизация повлияла на экономику Белгородской области
Вчера, 08:21
Гладков ответил на предложение депутата Госдумы об эвакуации детей без родителей
Сегодня, 00:17
Переселенцы из Шебекино продолжат оплачивать ипотеку и коммунальные услуги
Вчера, 21:12
Пьяный белгородец забрёл в расположение военных и получил огнестрельное ранение
Вчера, 11:33