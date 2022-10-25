Сергей Собянин: Белгороду нужны меры дополнительного реагирования

Мэр Москвы, курирующий выработку мер безопасности в регионах РФ, считает, что Белгородской области нужны дополнительные меры по обеспечению безопасности и реагирования.
По словам Сергея Собянина, в настоящий момент ведётся сложная техническая и организационная работа, к которой привлечены все силовые ведомства и правительство.
И, хотя в большинстве регионов нет экстренных мер и всё ведётся «в плановом режиме», приграничные субъекты дают осложнения. Особенно чиновник отметил сложности в Белгородской области.
«Тем не менее в ряде субъектов, особенно приграничных, таких как Белгород, требуются меры дополнительного реагирования, что мы и отрабатываем как с субъектами, так и с правительством РФ»
Сергей Собянин