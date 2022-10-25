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С экс-руководителя белгородского «Белого сада» собираются взыскать 46 млн рублей

Вчера, 11:02
Фото: Bel.ru
Конкурсный управляющий подал соответствующее заявление в арбитражный суд региона, сообщает «Коммерсант».

С бывшего руководителя белгородского «Белого сада» Сергея Степаненко требуют 46 млн рублей. Конкурсный управляющий Евгений Ехлаков подал заявление в суд о привлечении к ответственности контролирующих должника лиц, пишет издание.

Тем временем имущество обанкротившегося «Белого сада» долго не могут продать. Активы компании последний раз продавали за 506 млн рублей. На торги снова выставили имущество и дебиторскую задолженность компании.

В январе 2020 года суд признал предприятие банкротом. С иском в суд тогда обратился банк «Возрождение».

 

Очередные торги: активы белгородского «Белого сада» продают за 506 млн рублей
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#Экономика#Белый сад#Банкротство#Конкурсный управляющий#Бывший директор#Арбитражный суд#Иск#Наталья Корявых
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