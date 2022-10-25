С бывшего руководителя белгородского «Белого сада» Сергея Степаненко требуют 46 млн рублей. Конкурсный управляющий Евгений Ехлаков подал заявление в суд о привлечении к ответственности контролирующих должника лиц, пишет издание.
Тем временем имущество обанкротившегося «Белого сада» долго не могут продать. Активы компании последний раз продавали за 506 млн рублей. На торги снова выставили имущество и дебиторскую задолженность компании.
В январе 2020 года суд признал предприятие банкротом. С иском в суд тогда обратился банк «Возрождение».