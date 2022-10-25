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Россияне пожаловались на работу мессенджера WhatsApp

Сегодня, 08:34
Фото: 1MI
На проблемы в работе жалуются в России, Украине, Турции, Египте и в европейских странах.

Россияне пожаловались на работу мессенджера WhatsApp. Аналогичные проблемы у жителей Украины, Турции, Египта и ряда европейских стран.

Сбой произошёл в районе 10:00 по московскому времени. Как правило, жалобы связаны с отправкой сообщений. Некоторым пользователям не удаётся установить соединение с сервером. В компании Meta*, которой принадлежит мессенджер, информацию пока не комментировали.

Напомним, Павел Дуров в начале октября заявил, что WhatsApp угрожает безопасности личных данных пользователей. По его словам, мессенджер уже 13 лет является инструментом слежки.

В марте Тверской суд Москвы запретил в России Instagram* и Facebook* за экстремистскую деятельность. WhatsApp при этом блокировать не стали.

*Деятельность компании и соцсетей в России признана экстремистской.

 

#Whats app#Сбой в работе#Наталья Корявых
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