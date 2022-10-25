Россияне пожаловались на работу мессенджера WhatsApp. Аналогичные проблемы у жителей Украины, Турции, Египта и ряда европейских стран.
Сбой произошёл в районе 10:00 по московскому времени. Как правило, жалобы связаны с отправкой сообщений. Некоторым пользователям не удаётся установить соединение с сервером. В компании Meta*, которой принадлежит мессенджер, информацию пока не комментировали.
Напомним, Павел Дуров в начале октября заявил, что WhatsApp угрожает безопасности личных данных пользователей. По его словам, мессенджер уже 13 лет является инструментом слежки.
В марте Тверской суд Москвы запретил в России Instagram* и Facebook* за экстремистскую деятельность. WhatsApp при этом блокировать не стали.
*Деятельность компании и соцсетей в России признана экстремистской.